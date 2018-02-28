習近平經濟顧問劉鶴訪美 美智庫：緩和兩國經貿對抗

2018年02月28日 14:00 旺報 徐維遠

在美中貿易關係緊張之際，中國領導人習近平派遣他的高級經濟顧問劉鶴率領經濟代表團訪問美國，尋求與華盛頓就經貿問題以及美中關係的其他方面進行更多的溝通。美國的中國問題專家認為，中國希望劉鶴能夠勸阻美國不要對中國採取單方面的貿易行動，或者至少推遲採取這樣的行動，以便給北京更多的時間做出應對。

劉鶴是一個月內第二位訪問華盛頓的中共政治局委員；負責中國外交事務的國務委員楊潔篪2月8日至9日訪問了美國，與美國總統川普及國務卿提勒森舉行會晤。

美國之音28日引述分析人士認為，楊潔篪訪美的兩個目的基本上都沒有達到，一個是重啓美中之間的高層對話機制，尤其是全面經濟對話；二是希望美方在雙方磋商之前推遲實施在一些問題上做出的決定。劉鶴預計將與財政部長努欽、商務部長羅斯以及美國貿易代表萊特希澤等內閣官員舉行會談；白宮新聞發言人27日已表示「川普不會與劉鶴會面」。

報導稱，劉鶴是在美國準備對中國採取強硬貿易措施以及整體雙邊關係走向對抗之際訪問美國。川普政府正在考慮對來自中國的鋼鐵與鋁製品徵收關稅或是施加進口配額。與此同時，美國國會的外國投資委員會也將採取行動，對中國在美國的投資進行限制。

卡內基國際和平基金會的副總裁包道格（Douglas Paal）分析了劉鶴此行所肩負的使命。他認為，在美國即將（對中國的產品）徵收關稅和施加配額的行動時，中國方面處理這些事情的人還沒有就位，至少目前還沒有正式就位，要到全國人大會議召開後才會到位。所以，他們希望，一是美國與中國進行談判，而不是直接採取單方面的行動；二是即使是採取單方面行動的話，再等一段時間，這樣我們可以做出有效的反應，不要把這個摻和到北京處於不確定時期的時候，然後被那些對國際合作、和諧和競爭有不同政治立場的人所利用。」

約翰霍普金斯大學中國項目主任藍普頓（David Lampton）教授也認為，劉鶴此行是為了讓美國緩和對中國的貿易報復措施。他分析，劉鶴此行是要試圖阻止美國採取徵收關稅以及施加可能的進口配額這些在中國看來是報復性的貿易措施，這些做法是回到早些時候使用單方面的貿易補救措施來對貿易夥伴施加壓力的時代。

前美國駐華大使芮效儉（Stapleton Roy）認為，劉鶴在美中貿易關係緊張的時候訪美是非常積極的一步。劉鶴此時訪美表明，他將是主管中美經貿關係的關鍵人物。他並稱，「晉升為政治局委員的劉鶴在這種情況下訪美表明，他將是一個在經貿問題上有很大影響力的角色。他也受到經濟和貿易界人士的高度尊重。我認為他來美國是一個非常積極的跡象。」

(旺報)