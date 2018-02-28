助青年圓夢！ 基市府廣召城市代言人

基隆市政府社會處將在3月舉辦「基隆囝仔好本事」活動，號召在基隆各領域努力打拼的青年參與，並集思廣益，讓基隆成為更有意思的新城市。（基隆市政府提供）

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一年一度的青年節即將到來，基隆市政府社會處和基隆地區國際青年商會攜手合作，將在3月舉辦「基隆囝仔好本事」活動，號召在基隆各領域努力打拼的青年，經過甄選後，甚至可成為「城市青年代言人」，期許讓基隆成為更有意思的城市。

市長林右昌指出，這項活動自2月初開始受理報名，已經有10幾組青年朋友報名提案，機會難得，參與的青年朋友有機會變成「城市青年代言人」，希望青年朋友踴躍參與這項活動，尤其今年是首次跟青商會合作，未來基隆青年節會持續跟青商會合作，讓在地的青年社團參與市政相關活動。

「對於基隆這座城市的未來，你有什麼好點子？」社會處表示，只要就讀於基隆的高中職、大專院校在學學生，或在基隆出生或工作的20至40歲的社會青年都可自由報名，市府將邀集在各領域努力奮鬥的有志青年一同參與，並將每個人做的小事，匯聚成為強大的力量，為基隆這座城市擘畫出新願景。

社會處說，基隆有許多富有理想及行動力的青年們，他們常是推動時代前進的重要力量，透過這次活動，讓許許多多在各自領域努力著的基隆囝仔，不論平時做大事還小事，正不正經都無妨，都非常歡迎踴躍參與。

社會處指出，屆時經過甄選後，入選者除了可獲得主辦單位的獎勵、並在活動當天接受公開表揚外，更要向大家分享自己的好點子，擦撞出更有趣的火花。未來更有機會擔任「城市青年代言人」，並由媒體製播專輯報導，希望大家別錯過這樣的大好機會。

報名截止日至3月1日，甄選結果預計在3月17日公布，表揚活動則會在3月25日於文化中心第二會議室舉行，歡迎青年朋友自由參加。更多活動詳情，請搜尋Facebook「基隆囝仔好本事！基隆市107年青年節活動」，或直接至網址下載。

(中時)

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