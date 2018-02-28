中市228追思會 林佳龍：推動轉型正義 讓台灣走出歷史迷霧

2018年02月28日 14:35 中時 陳淑芬

台中市長林佳龍（左3）在228追思會，擁抱受難者陳炘的女兒高陳雙適（左2），撫慰致意。（陳淑芬攝）

228事件受難家屬及團體代表在東峰公園228紀念碑前獻花。（陳淑芬攝）。

台中市長林佳龍28日參加228事件追思會，與228受難家屬及團體代表等人默哀獻花追悼。他表示，台中市府跟時間賽跑，從文史出發留下珍貴的口訪歷史專書，並整合推動轉型正義的人權文化季活動，希望讓台灣走出歷史迷霧，看見更清晰美好的未來。

台中市政府在28日各在東峰228紀念公園及大里國光公園舉辦228事件和平追思活動，分別由市長林佳龍及副市長張光瑤出席，並邀請受難家屬及團體代表、現代直接民主論壇主席Bruno Kaufmann參加，林佳龍與各界代表在場默哀1分鐘追悼受難者，並於228事件紀念碑獻花追思。

林佳龍指出，228事件這段壓迫禁錮人心的歷史，過去，政府不曾面對，台灣歷經民主化及三次政黨輪替，總統蔡英文當選後，開始積極推動轉型正義，去年順利通過促轉條例，公開向228受難者及家屬道歉，並公布政治檔案，也消除許多威權象徵，讓司法不公的真相得以揭開，並追討不當黨產，讓台灣逐漸走出歷史迷霧，看見美好的未來。

林佳龍說，台中市府也跟時間賽跑，從文史出發出版「因為黑暗，所以我們穿越」、「黯到盡處，看見光」以及「透光的暗暝」等文史專書，留下珍貴的口訪歷史，努力推動一系列轉型正義活動。

228受難者陳炘的女兒高陳雙適表示，她等待了71年，最大的悲傷就是到現在還是不知道父親受難的真相，現在促轉條例通過了，盼儘速讓228真相大白，建立起民主自由人權的台灣價值，自己才能真正放下悲傷、望向未來。

Bruno Kaufmann表示，台灣人民對過去這段不被提及的黑暗史，不但沒有忘記，更藉由反省、學習、努力讓自己變得更好，如今的台灣，歷經民主化，人民聲音不僅是選舉中的一票，而是能夠真正被政府所聽見的。

(中時)