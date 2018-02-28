高市府二二八追思 陳其邁未現身 意外成焦點

國民黨籍立委陳宜民（左三）也首度參加高雄二二八追思儀式，站在一群民進黨政治人物中間顯得特別顯眼。（王錦河攝）

友善列印
中時
高雄市二二八事件71周年追思紀念28日在高雄二二八公園舉行，當年受難者家屬陳惠玉（右二）在家人攙扶下從輪椅起身緩步走向二二八和平紀念碑前，向先父陳明註獻上百合花表達追憶。（王錦河攝）

高市府舉辦228追思會，受難者家屬致贈紀念品給市長陳菊，希望她「有機會到中央以後」，仍要記得二二八受難家屬對轉型正義的期待；參加市長初選的民進黨立委趙天麟、林岱樺出席這場追思會，管碧玲也派助理到場，唯獨陳其邁未現身，引發部分質疑：「連藍營的陳宜民都來了，陳其邁難道不關心二二八？」甚至有人說花媽主政12年來，陳其邁都沒出席過二二八追思會；對此，陳其邁嚴正駁斥，強調他去年就有出席70周年追思會。

高雄市長陳菊出席追思儀式時，難掩哀戚嘆息，高雄市二二八關懷協會理事長凃世文則代表受難家屬，感謝陳菊大力支持轉型正義，並致贈刻有「彰顯公義」的擺飾，「希望將來市長在中央，不要忘記高雄二二八家屬對妳的期待與祝福」。

國民黨籍立委陳宜民也首度參加高雄二二八追思儀式，在人群裡顯得特別顯眼，他說，親戚中也有二二八受難者，這段歷史對國民黨來說相當不堪，但黨員應該去了解，唯有完全打開過去，才能撫平傷痕，進而求得大家的原諒。

參加民進黨市長初選的立委趙天麟、林岱樺也出席追思，管碧玲亦派助理參加，唯獨未見陳其邁身影。

對此，立委陳其邁中午回應說，每年都會參與228相關活動，不論是市府或民間發起的活動，28日因有既定行程，不克參與市府228追思會，但3月初將參與「雄中自衛隊」紀念228活動。

對於外界指稱他12年沒參加市府追思會，他駁斥，「那個人」可能記憶力有問題，請對方仔細回憶。他去年有出席228事件70周年市府在壽山辦的追思會，前年也參與市府文化局舉辦的228研討會，不解為何有這番不實指控。

他強調，自己在大學時間，參與228遊行擔任高雄地區副總指揮，這些年來一直關心228議題，也曾在立院提出相關修法。

(中時)

中市228追思會 林佳龍：推動轉型… 高市綠營初選倒數 陳其邁力邀百…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。