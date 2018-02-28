高市府二二八追思 陳其邁未現身 意外成焦點

2018年02月28日 14:32 中時 林宏聰 、 柯宗緯 、 王錦河

高雄市二二八事件71周年追思紀念28日在高雄二二八公園舉行，當年受難者家屬陳惠玉（右二）在家人攙扶下從輪椅起身緩步走向二二八和平紀念碑前，向先父陳明註獻上百合花表達追憶。（王錦河攝）

高市府舉辦228追思會，受難者家屬致贈紀念品給市長陳菊，希望她「有機會到中央以後」，仍要記得二二八受難家屬對轉型正義的期待；參加市長初選的民進黨立委趙天麟、林岱樺出席這場追思會，管碧玲也派助理到場，唯獨陳其邁未現身，引發部分質疑：「連藍營的陳宜民都來了，陳其邁難道不關心二二八？」甚至有人說花媽主政12年來，陳其邁都沒出席過二二八追思會；對此，陳其邁嚴正駁斥，強調他去年就有出席70周年追思會。

高雄市長陳菊出席追思儀式時，難掩哀戚嘆息，高雄市二二八關懷協會理事長凃世文則代表受難家屬，感謝陳菊大力支持轉型正義，並致贈刻有「彰顯公義」的擺飾，「希望將來市長在中央，不要忘記高雄二二八家屬對妳的期待與祝福」。

國民黨籍立委陳宜民也首度參加高雄二二八追思儀式，在人群裡顯得特別顯眼，他說，親戚中也有二二八受難者，這段歷史對國民黨來說相當不堪，但黨員應該去了解，唯有完全打開過去，才能撫平傷痕，進而求得大家的原諒。

參加民進黨市長初選的立委趙天麟、林岱樺也出席追思，管碧玲亦派助理參加，唯獨未見陳其邁身影。

對此，立委陳其邁中午回應說，每年都會參與228相關活動，不論是市府或民間發起的活動，28日因有既定行程，不克參與市府228追思會，但3月初將參與「雄中自衛隊」紀念228活動。

對於外界指稱他12年沒參加市府追思會，他駁斥，「那個人」可能記憶力有問題，請對方仔細回憶。他去年有出席228事件70周年市府在壽山辦的追思會，前年也參與市府文化局舉辦的228研討會，不解為何有這番不實指控。

他強調，自己在大學時間，參與228遊行擔任高雄地區副總指揮，這些年來一直關心228議題，也曾在立院提出相關修法。

(中時)