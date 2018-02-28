高院法官籲國民法官 重視起訴狀一本及證據開示

友善列印
中時

司改國是會議中通過國民參審決議，司法院在2017年底通過「國民參與刑事審判法」草案，並緊鑼密鼓的在高雄、台北、士林等地方法院進行模擬審判，台灣高等法院法官張永宏在實際旁聽台北地院的模擬審判後，呼籲重視「起訴狀一本主義」搭配「證據開示」，才能達成「刑事司法的正向循環」想要的目標。

張永宏表示，現今刑事審判採取的是「卷證併送」，也就是檢察官在起訴時，就把「所有」偵查中蒐集取得的證據「全部」送交法院，但這種作法一直以來都深受批評，因為偵查卷證的中大部分都是不利於被告的證據，讓法官在正式開庭前就先接觸這些偵查卷證，很可能會產生不利於被告的預斷或偏見，或檢察官偵查階段的蒐證，法官基於「正義感」的驅使跳下來幫忙檢察官補足不夠的證據，形成「兩個（審、檢）打一個（被告）」的場面。

但是國民法官從一般國民當中選任產生，他們原本都各自有工作、生活，不可能長時間配合法院審判，也不可能在開庭前詳細閱覽偵查卷證，如果同屬合議庭一員的職業法官，如果仍然可以在審判前自由接觸偵查卷證，會產生「資訊落差」，讓國民法官淪為橡皮圖章、人形立牌。

張永宏說，「起訴狀一本主義」就是要求檢察官在起訴時不能將偵查卷證送交法院，能交給法院的只有「一份起訴書」，法院沒有辦法在正式開庭前接觸偵查卷證，對於被告的第一印象可能會比較好，至少法院也比較沒有辦法幫檢察官補足不夠的證據，從形式上觀察，法院似乎比較公平。

至於這些偵查卷證究竟什麼時候才會送交法院？張永宏指出，可以透過三階段開示證據，就是一、檢察官與辯護人的主張都可以被明確標示出來，法院藉此即可知道本案的爭點是什麼。二、法院及對造也可以很清楚地知道檢、辯各自要聲請調查的證據有哪些，避免突襲。三、辯護人可以取得檢察官所保有、有利於被告的證據，或是不利於檢方舉證的證據，平衡雙方因蒐證能力落差而產生的武器不對等。

張永宏強調，起訴狀一本主義的引進，將使檢察官產生無力感，或是覺得負擔加重，甚至衍生出縱放有罪被告之論，但是，檢察官「與其擔心正義不能伸張，還不如更加努力，讓正義的實現顯得理所當然」，讓檢察官的舉證能力大幅提高，辯護人加強辯護能力，法院更可以公正地審理案件，才能達到「刑事司法的正向循環」目標。

(中時)

「姐姐」專吸收越南妹 大樓出租… 彰化縣228紀念活動 包容．和諧．…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。