彰化縣228紀念活動 包容．和諧．關懷

2018年02月28日 14:53 中時 鐘武達

魏明谷獻上和平花向228受難家屬致意。（鐘武達攝）

立委陳素月與縣議員陳秋蓉也出席228紀念活動獻和平花追思受難者。（鐘武達攝）

放下仇恨，追求祥和！彰化縣228和平紀念日活動，28日在員林市圓林園舉行，縣長魏明谷向受難者家屬獻和平花束致意並祈福，期許藉由紀念活動，大家用包容、和諧與關懷，相互尊重不同族群，更讓受難者家屬與後代，逐漸弭平歷史留下的傷痕。

魏明谷表示，71年前發生的228事件，是統治者與被統治者間所爆發的衝突暴力事件，後代追求歷史真相的過程，並不是要引發仇恨對立 ，而是要讓後代子孫了解歷史時空背景下所發生的事，謹記不幸的歷史悲劇與教訓，真誠的面對它並逐漸放下仇恨，更要讓統治者以歷史為鑑。

他說，臺灣發生過的228事件，是一種民主經歷過程，是不幸的經驗，希望透過這樣的紀念活動，彌平傷痕，讓我們的社會能更團結。

彰化228關懷協會提供當年相關照片與史料展出，果真「不堪回首」。（鐘武達攝）

張美娟憶起當年受難的父親，依舊難忍悲痛情緒。（鐘武達攝）

張美娟是228受難者家屬，她代表致詞時表示 ，政府雖然將228定為國定假日悼念悲慘的歷史事件與受害者，但許多民眾與年輕人依然不了解這國定假日的意義，她認為有必要從教育做起，讓全國人民了解這歷史事件及真相，從各級學校教育課程中讓學生認識與思考。

魏明谷、立委陳素月、員林市長張錦昆、縣議員陳秋蓉、賴澤民等各界都出席這場紀念活動並向228受難家屬致意，活動是在《寧靜曙光》樂曲中揭開序幕，場面肅穆。

「不堪回首」！另外，彰化228關懷協會也提供當年相關照片與史料在紀念會場展出，「包容、和諧、關懷」的主題，提醒世人記取經驗，不要讓不幸重演。

(中時)