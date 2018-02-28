三部007導演 路易斯吉爾伯特97歲過世

路易斯吉爾伯特執導過三部007電影。（翻攝自網路）

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執導過三部007電影的導演路易斯吉爾伯特（Lewis Gilbert）傳出去世消息，享年97歲。兒子約翰吉爾伯特（John Gilbert）受訪時透露父親上周五在摩納哥寓所，睡夢中安詳離世。路易斯吉爾伯特患有腦退化症近十年。

路易斯吉爾伯特1997年獲頒大英帝國司令勳章，他執導過3部007電影，包括1967年的《007:雷霆谷》、《007:海底城》和《007:太空城》。《007:雷霆谷》是007系列第5部電影，吉爾伯特起初拒絕執導，後來製作人極力相勸：「你不能放棄這個工作，因為007電影擁有全世界數量最龐大的觀眾群體。」吉爾伯特才改變心意。

《007:雷霆谷》美國票房達到4300萬美元，全球票房超過了1億1100萬美元，被認為是007電影中的成功之作。《007:海底城》則獲3項奧斯卡提名，是當時獲奧斯卡提名最多的007電影。而《007:太空城》則是投入資金、規模最龐大的一部007電影，預算超過了1至第6集的總合。

除了007系列，他著名的作品還包括《風流奇男子》、《翱翔藍天》、《阿飛外傳》。吉爾伯特1920年生於倫敦演藝之家，青少年時期開始參演電影。二戰期間拍攝皇家空軍紀錄片讓他步入導演陣列，生涯共執導40多部電影。他與妻子廝守53年，直到2005年妻子去世。二人育有兩個兒子。

(中時)

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