親子動手搖元宵 百人同歡

家長帶著小朋友體驗搖元宵樂趣，現場熱鬧滾滾。（王文吉攝）

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台中市副議長張清照（右）三兩下就搖出白胖胖的元宵，一旁的婆婆媽媽刮目相看。（王文吉攝）
台中市副議長張清照（中）得意秀出自己搖出來的元宵。（王文吉攝）
「除了用力搖，還要適度配合甩動！」台中市副議長張清照指導現場小朋友搖元宵，氣氛熱鬧。（王文吉攝）
親子現搖元宵，成品還能帶回家過節食用。（王文吉攝）

搖咧搖咧！元宵節將至，台中市副議長張清照28日於清水服務處舉辦「親子搖元宵」活動，吸引100多組親子檔參加，有阿公帶著孫子，還有爸媽媽帶著孩子一起來體驗，張清照親自示範搖元宵技巧，清水區長張明昌也下場挑戰，搖得滿頭大汗，現場熱鬧滾滾。

清水生活美學協會老師郭凱遠、張木村說明「搖元宵撇步」，首先將紅豆餡搓成球狀，放入漏杓內沾水，接著放到撲滿糯米粉的大竹篩上，使勁地來回搖動，反覆沾水裹粉數次，並適時甩動，滾至適當大小，就完成圓滾滾的元宵。

搖呀搖！大人小孩一起體驗手搖元宵樂趣，許多小朋友使出渾身解數，搖得很努力，屁股也跟著擺動，元宵始終「滾不大」！帶孫子、孫女參加的阿嬤說，以前都買現成的，口感就是沒有自己做的好吃，跟兒孫搖元宵很有趣，看別人搖好像很輕鬆，自己搖才知不簡單。

張清照說，搖元宵是傳統文化，好的文化應該傳承下去，這是他第2次舉辦親子搖元宵活動，今年民眾參加很踴躍，明年他會繼續辦。有了去年經驗，張清照今年搖起來更順手，他高興地秀出自己搖出來一顆顆圓滾滾的元宵，還指導現場小朋友搖元宵，氣氛熱鬧。

(中時)

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