陸首次公開表態 將加快打造中國核動力航母

2018年02月28日 14:50 中時電子報 李靖棠

據新浪新聞網報導，負責大陸首艘及國產航母裝修企業、中國唯一核潛艇生產企業中船重工，於今日在公司官網上發布《新征程、新謀劃為題的未來遠景綱要指向》的文章，首次公開表態提到核子動力航空母艦，文中寫道，「加快實現核動力航母、新型核潛艇、安靜型潛艇、水下無人智能對抗體系、水下立體攻防體系和海戰場綜合電子資訊系統等攻關突破，增強聯合與全域作戰能力，為海軍2025年實現走向戰略轉型，並提供高質量武器。」

Fighter Lands on Next Generation Carrier USS Gerald R. Ford for the First Time

陸媒對於未來首艘核動力航母的架構進行分析，以美國海軍最新一代的福特級（Gerald R. Ford-class aircraft carriers）作為對比目標，認為解放軍未來很可能，在最新的大型核反應爐ACP100 和ACP1000上進行改良，並採用新一代的中壓直流方案。在動力、武裝和防衛上，超越美軍新一代的超級航母。除了水面上的航母，在水底的核動力潛艇方面，大陸很可能引入人工智慧（AI）技術，強化潛艇隱蔽性、無人隱身概念，以及智慧魚雷三種概念，升級新版本的海戰戰略。

美國海軍新一代福特級核動力航母一號艦福特號。（圖/美國海軍）

大陸首艘服役航母遼寧艦。（圖/新華社）

中船重工更將加強發展：各類海洋裝備產業（海洋防務裝備與高階船舶海工和深海裝備、水下攻防裝備）、動力與機電裝備產業（動力裝備、機電裝備）、戰略新興產業（數位電子、智慧裝備、新能源與儲能、新材料、節能環保）、生產性服務業等四大領域。

美國海軍是當前全球擁有最多現役核動力航母的國家，由於建造維修成本高、且技術困難，即便是英國海軍，最新的兩艘航母伊莉莎白號（HMS Queen Elizabeth）和正在興建的威爾斯親王號（HMS Prince of Wales），都只採用傳統動力。新一代的福特級航母，集結如電磁彈射等新興科技於一身，一直是大陸海軍的主要假想敵之一，如今可以確定，大陸軍方勢必將在遼寧艦與首艘國產航母之後，興建一艘核動力航母，一旦此計畫落實，也將使美國第七艦隊（United States Seventh Fleet）和亞太地區面臨龐大壓力。

(中時電子報)