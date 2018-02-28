回不去了！麥當勞15年前價格曝光 網嘆：揪感心

麥當勞15年前「輕鬆省，美味卡」價格曝光，加購價都只要1至5元。（圖／翻攝自Dcard）

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中時電子報
/ 綜合報導
麥當勞15年前價格曝光，網嘆：回不去了！（本報系資料照）

年後什麼都漲價，小資族哭哭，台灣麥當勞也有多達12項商品調漲2至4 元。有網友翻出15年前的麥當勞「輕鬆省，美味卡」，發現包括冰心雪糕、蘋果派、冰炫風，加購價揪感心都只要1至3元，一塊麥脆雞只要加4元，甚至花5元就能吃到六塊雞塊，跟現在貴森森的「黃金價」相比差很大，網友不禁感嘆「回不去了…」。

原PO在「Dcard」發文，整理家中櫃子時，意外發現麥當勞15年前推出的「輕鬆省，美味卡」，令人驚訝的是，購買任一套餐，就可以用不到 10 元的價格加購冰炫風、麥脆雞、六塊雞塊…等，更不敢置信的是，只要加價50元，就直接再送一份麥香雞套餐。

當年的「輕鬆省，美味卡」，買套餐加50元就能再有一份麥香雞套餐。（圖／翻攝自Dcard）
麥當勞15年前的套餐價，現在看來揪感心。(圖/達志影像)

麥當勞現在最便宜的套餐一個至少99元，網友感嘆「看看以前的麥當勞…真的回不去了」，還有人笑說「都怪我小時候不懂事，不懂得多吃點麥當勞！」、「現在的小孩都不相信，過去蛋捲冰淇淋是10塊」；不過也有網友認為，當時的物價不能和現在相比，「麥當勞剛來臺灣時還是算非常貴的」。

(中時電子報)

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