米乖乖熱銷人氣夯 初鹿牧場推牛奶口味

利用台東好米生產的米乖乖，包括關山鎮農會、初鹿牧場都各自推出自有商品。（黃力勉攝）

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初鹿牧場的米乖乖上架後，吸引許多民眾排隊採購。（初鹿牧場提供）

初鹿牧場今年春節前推出情人節限定米乖乖，以牧場的煉乳加上卑南鄉的埤南米製作，雖然每箱450元，不過仍在春節期間銷售一空，牧場緊急訂貨27日再度上架供應。牧場表示，這次進貨達1688箱，希望能供應到清明連假。

關山鎮農會去年以米乖乖在伴手禮市場異軍突起，一整年賣出多達6萬箱，成為台東最夯的伴手禮，不過今年今年各式乖乖產品如雨後春筍不斷冒出，除了初鹿牧場外，鹿野地區農會也在考慮生產紅藜米乖乖，不過因為紅藜單價高，因此農會還在評估中。

初鹿牧場表示，牧場構思與在地結合的產品後，決定以牧場的煉乳搭配卑南鄉出產的埤南米，生產情人節限定米乖乖，從小年夜情人節當天在牧場的賣場上架販售，牧場的官網也能買到。

春節期間初鹿牧場進貨的1650箱一周內銷售一空，追加生產的1688箱到貨後，立即上架供貨也吸引不少民眾購買。牧場指出，每箱米乖乖共12包，因為體積大，運費成本高，所以民眾喜歡到現場大量購買。

催生關山米乖乖的關山鎮農會米國學校長彭衍芳表示，今年春節農會準備達2.5萬箱的米乖乖因應，目前僅剩2000箱，銷量相當不錯，對於許多農會有意投入生產米乖乖，彭衍芳也語重心長的表示「與其關注別人做什麼，不如想想還能做什麼！」

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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