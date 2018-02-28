228紀念活動 家屬追思憶往

台中市政府228在大里國光228紀念公園舉辦追思活動，由副市長張光瑤帶領地方民代、官員以及受難者家屬一起獻花追思。（馮惠宜攝）

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台中市政府28日分別在台中市東區東峰228紀念公園、大里國光228公園舉辦228事件71週年和平追思紀念會，在大里國光228公園由副市長張光瑤帶表市府帶領受難者家屬默哀、獻花，他表示，台中市從文史出發，留下珍貴的口述歷史，期許共建和平的台灣。

這場秋和平追思紀念會，氣氛莊嚴肅穆，多位受難者家屬也回憶往事；71歲陳雪娟是受難者陳坤良的遺族，228發生時，父親才34歲，被帶走審訊後就失蹤，直到數個月後，家人才被告知已被槍殺及其遺體埋葬處。之後親友怕牽連其中，都不敢接濟，她還記得，兒時念書註冊費20元也繳不起，生活很苦。

86歲的婦人戴彩眉指稱，她的父親戴木榮當年36歲，育有1子4女，當時向家人表示要南下找是當兵時認識的朋友，投宿旅館，卻被人懷疑舉報，因此遭槍殺，經此變故後，媽媽獨力扶養5名子女長大，她和妹妹也因此中斷學業協助家計，雖然時日久遠，但她們姊妹每年都會參加紀念會，追思亡父。

張光瑤說，228事件對台灣許多家庭來說，是永難磨滅的痛苦記憶，台中市從文史出發，透過一系列的專書「因為黑暗，所以我們穿越」、「黯到盡處，看見光」，以及「透光的暗暝」留下珍貴的口述歷史，期許共建和平的台灣。

(中時)

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