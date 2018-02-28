高市綠營初選倒數 陳其邁力邀百位學者力挺

立委陳其邁（中）今舉辦「百位學界專家力挺陳其邁」活動，集思廣益推出政策白皮書。（柯宗緯攝）

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立委陳其邁（中）今舉辦「百位學界專家力挺陳其邁」活動，集思廣益推出政策白皮書。（柯宗緯攝）

高雄市長民進黨初選倒數ing，立委陳其邁力邀百位學界、專家力挺，28日邀請社運、醫界等領域代表出席記者會，發表政策白皮書，陳其邁感性談到，自己從政20多年，始終保有初衷，堅持政策以人為本，因此提出具體、有效的政策，希望貢獻所能，並號召新世代年輕人共築高雄夢，一同為高雄轉型來打拚。

陳其邁說，最近下鄉到阿蓮，看見不少弱勢老人，內心相當不捨，總希望能為他們做些什麼，就像是高雄產業傳產弱勢，必須從自動化時代轉化為工業4.0，全力投入AI產業進行傳產轉型。

他向前輩專家、學者請益，獲得各界大老認同、支持。28日出席他所舉辦的活動，包括詩人醫生曾貴海、建築師盧友義、名醫黃文龍及社運代表黃暉榮、律師代表陳三兒、女性代表卓春英、原民代表台邦·撒沙勒、學界代表曾梓峰、吳文彥、洪富峰及專家代表楊欽富。

曾貴海力薦陳其邁自有道理，他認為，陳其邁個性樸實，初選迄今從未攻訐其他對手，也不花大錢買廣告，他是有理想、執行力的候選人，擁有「豐富而謙和」的個性，堅持所謂的高雄價值。

陳其邁說，對於過去推動綠色運動的夥伴，特別站出來力挺，非常感動，同時也感到責任重大，不斷思索如何讓高雄再下一波城市轉型及競爭裡頭，抓住改革契機，包括智慧城市、經濟首都藍圖，感謝前輩提供寶貴意見，也呼籲更多市民參與集思廣益，共築高雄夢，促進繁榮與進步。

(中時)

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