劉家昌拉劉子千出面 逆轉宣布不告甄珍！

劉家昌、劉子千一起出面，宣布先前紛擾的家務事落幕。（圖／蘇蔓攝）

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中時電子報
、蘇蔓
劉家昌開記者會宣布不告甄珍了。（圖／蘇蔓攝）
劉家昌之前與甄珍為家務事隔空放話。（圖／中時資料照片）

劉家昌與甄珍這對無緣夫妻，自去年起劉家昌在臉書怒罵劉子千「畜生」，逼得甄珍出面發長文爆料，紛擾未平，劉家昌先前開腔稱已在美國對前妻提告，今(28日)劉家昌閃電攜劉子千出面，宣布將為了兒子撤回告訴，不再與甄珍撕破臉了。

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劉家昌稍早嚴肅表示，自己天天在媒體上看到家事曝光，「看了傷心，希望媒體不要再登我，我已經76歲了」，氣說自己做的好事記者都不寫，反倒是家務事不斷登上版面，先前傳因甄珍一通恐嚇電話，讓劉家昌氣到美國正式提告，今劉家昌表示願意以站在愛護兒子劉子千的立場放下，正式收回告訴。

劉家昌說，因劉子千正要重啟自己的演藝事業，他才決定不要再影響到孩子的發展，也透露這回是劉子千出面當和事佬，「兒子出現了，他說怎麼做就怎麼做」，至於先前他曾怒罵兒子畜生，劉家昌解釋：「子千來了以後什麼事等於沒有了，我們本來就沒什麼」。

對於劉子千的期許，劉家昌說只希望他堂堂正正做人就好，不盼望他大紅大紫，平平淡淡就可以，讓劉子千忍不住出手擁抱老爸，並說從他的角度來看，只要爸媽不再吵架就是最好的結局，也很開心能重溫父子情，至於甄珍和劉家昌何時會見面和解？劉家昌未給答案。

(中時電子報)

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