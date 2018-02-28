蔡英文：政黨附隨組織檔案刻意煙滅 必須負起法律責任

2018年02月28日 16:01 工商 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

蔡英文總統今表示，她期許促轉會在最短時間內，組成國家轉型正義報告撰寫團隊。不只是國家檔案的徵集、整理和開放，政黨以及附隨組織的檔案關係到過去威權時代的運作，促轉會也應該盡全力蒐集。「那些被認定是政黨附隨組織的檔案，如果被有心人士刻意煙滅，必須負起法律責任」。

今天是二二八事件七十ㄧ週年，蔡英文出席「二二八71週年中樞紀念儀式」，在致詞時表示，今年的二二八，有ㄧ個特別的意涵，這是我們「促進轉型正義條例」通過之後的第一個二二八紀念日。

她說，這一條路，我們走得很艱辛也很漫長。促轉條例已經完成立法，等待即將結束，轉型正義將在這塊土地上推動，這就是政黨輪替的價值。即使是在七十ㄧ年後的今天，關於二二八的真相依然會有新的發現。在過去的一年，在國家檔案局、中研院和二二八基金會的努力下，我們在政府檔案中，找到一千多名可能的受難者。

她請在座的所有人放心，接下來，我們會主動逐一調查比對。給予最大的澄清，跟歷史真相。該給予賠償的及該回復的名譽，政府都會用最大的誠意，盡全力去做。

隨著促轉條例的通過，促轉會將會在近期正式掛牌運作。她期許未來的促轉會要盡全力清查政治檔案。讓檔案重見天日，讓歷史自己說話。不只是國家檔案的徵集、整理和開放，政黨以及附隨組織的檔案，也關係到過去威權時代的運作，期許促轉會也應該盡全力蒐集。

她也期許未來的促轉會在最短時間內，組成國家轉型正義報告撰寫團隊。「世界上已經有許多國家有類似的真相調查報告，我的期許很簡單，台灣版的轉型正義真相調查，必須達到國際的標準」。

在這份報告裡面，她希望會以專書或是專章的形式，將二二八的真相和責任歸屬，清清楚楚地交代。過去的威權時期的司法判決，如果經過調查有不公平的地方，也必須為受難者建立平反的機制。

針對威權時期的加害體系，她要求進行制度性地檢討，並且提出總結建議，是真相調查報告的存在目的。「我期許，透過轉型正義，我們會蛻變成一個更自由、更民主、更有人權的國家」。

蔡英文強調 ，這些調查與檢討，將會給現在、以及未來的政府劃下一道明確的紅線。超過紅線的錯誤，絕對是不能再犯。記取歷史教訓，就是轉型正義最大的意義。

她說，假裝沒有傷痛不會讓傷痛消失，唯有積極面對才能有重新開始的機會。這就是為什麼台灣必須做轉型正義的原因。不要讓悲痛的過去成為我們現在分裂的原因。我們需要積極的實際作為，來平復台灣社會的集體傷痕。

她很期待文化部能夠透過政策，鼓勵更多以轉型正義為題材的戲劇、電影，和各種創作。把屬於台灣的故事，說給台灣人聽、說給全世界來聽，讓全世界看見台灣對民主、自由和人權的愛護和珍惜。期許未來，當世界提到台灣奇蹟的時候，將不是只是經濟發展和民主化，還會有我們轉型正義的成功經驗。

她說，台灣人在二二八事件當中，失去的正義、尊嚴和希望，也必定能夠找回來。各位前輩辛苦了。台灣世世代代將會永遠記得前輩們的勇氣，屬於我們的轉型正義也已經開始，這條路一定會有一些波折會有一些阻礙，但台灣必將走向和解，走向團結。

(工商)