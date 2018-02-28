常玉最雋永小品 即將在台北展出

2018年02月28日 15:51 中時電子報 中時電子報

沐春堂拍出「少女的肖像」是展品之一。(戴忠仁提供)

沐春堂拍出「繫藍領帶的男士」是展品之一。(戴忠仁提供)

戴忠仁說「細看常玉」展會讓人雋永無窮。(戴忠仁提供)

3月3日起在台北誠品畫廊將有一次別開生面的常玉畫展，《國寶檔案》主持人戴忠仁指出，這將是最讓人回味也最親民的常玉展。

戴忠仁說因為要製播電視節目的關係，他先做功課閱讀了這次展覽的畫冊，了解這次展出有121件作品，除油畫外，含有水彩、素描、版畫。目前常玉的大幅油畫在拍賣市場動輒以上億價格計算，讓人高不可攀。但戴忠仁指出這次常玉的展覽遠離了市場喧囂，展出作品都是五十公分以下的創作，卻更能見到常玉的細膩和一貫的簡單畫風，也可看出收藏家真正對常玉的欣賞，以及卓然的藝術品味。

戴忠仁在翻閱精心編排的畫冊後表示，其中有些沒有曝光過的作品，但對了解常玉的創作歷程有很大的補強價值。主辦單位立青基金會不僅從巴黎借展了作品，同時也認真掌握了市場上常玉小幅精品的動態，因為其中有兩件水彩作品「少女的肖像」、「繫藍領帶的男子」都是幾個月前才意外出現在台北的拍賣市場。

當時沐春堂的拍賣官正是戴忠仁，這兩幅小作品去年的拍賣成交價都超過新台幣兩百萬，戴忠仁當時就認為藏家買得很值得，因為這兩幅作品尺幅雖小，但藝術性和史料性都強，是既精又美的作品，會被選入參加這次展覽是實至名歸。

「我的作品，我認為毋需賦予任何解釋，當觀賞我的作品時，應清楚瞭解我所要表達的……只是一個簡單的概念。」這是常玉當年對自己畫作的闡釋,戴忠仁除將製播專輯外，也強力推薦大家去展場「細看常玉」,領略常玉不簡單的「簡單」。

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