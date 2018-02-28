UBA》落後18分逆轉勝國體 高師上心理學「加持」

高師大逆轉勝國體大。(大專體總提供)

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中時電子報
／桃園報導
高師大王繁宇此役18分、2籃板。(大專體總提供)

打球強「身」也強「心」，高師大28日面對國體大，第3節一度落後達18分，決勝節回敬一波19比0攻勢，射手王繁宇、陽台安、莊博強接連跳出，70比64送給國體大第2敗，高師教頭徐耀輝歸功球員不放棄，以及平時請運動心理學老師上課有成。

高師大莊博強14分、3助攻。(大專體總提供)

高師除了有體能訓練師，還請來退休的運動心理學老師戴遠成，替球員一周上4次課，每次練球前30分鐘，加強心理素質，徐耀輝透露，最初有此規劃，來自於4年前、102學年總冠軍戰飲恨敗給台藝大。

「希望加強球員的抗壓性，用運動認知、心理學輔佐。」28日高師首節就傷得分大將，昨奪18分的李家耀大腿拉傷退場，第2節王繁宇又和隊友劉宏柏相撞，第3節一度落後達18分，不過高師王繁宇、陳佳澤各一記三分線，先將比數咬到個位數差。

第4節前1分半國體得7分後，高師上演逆轉秀，王繁宇倒數3分鐘外線冷箭，率高師一舉超前，反觀國體在終場前43秒才由周暐宸跳出止血。

「心理訓練，讓他們在落後、甚至裁判不利吹判時，也能轉念。」徐耀輝說，「不是不能生氣，但生完氣就要準備下一波進攻，轉念要向『轉台』一樣。」

高師此役拿下，戰績同國體皆為2勝2負，1日休兵後還有3場比賽，搶小巨蛋四強門票仍有希望。王繁宇此役18分、2籃板，莊博強14分、劉宏柏13分、6籃板，助攻、火鍋各3，國體周暐宸18分、17籃板。

(中時電子報)

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