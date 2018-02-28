二合一咖啡較健康？「無糖」背後暗藏危機 恐更肥

一般人以為無糖二合一咖啡較健康，其實背後暗藏「高脂」危機。(圖/康健提供)

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中時電子報
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你可能以為無糖的二合一咖啡比較健康，但驚人的是，在「無糖」二合一咖啡背後，其實隱藏著「高脂」的真相。

輔仁大學營養科學系副教授劉沁瑜提醒，每人每天從脂肪攝取的熱量應只佔總熱量10～20％，最多不超過30％。當一項產品的脂肪熱量比例超過30％，就進入「高脂」的危險範圍。

數字會說話，《康健》雜誌在調查分析中發現，受測二合一咖啡的脂肪熱量全都超過30％，甚至，真鍋經典無糖二合一及UCC炭燒二合一的脂肪熱量比例達50％以上。

無糖背後隱藏高脂、高熱量

熱量密度為每公克食品所產生的熱量，若密度超過4，就屬高熱量食品。針對熱量密度，《康健》調查發現：濾掛式咖啡的熱量密度僅0.4～0.6不等。二合一咖啡的數字則是兩極化，UCC和貝納頌無糖二合一的熱量密度的確低了點，分別是3.8及3.2，但雀巢和伯朗二合一的熱量密度卻飆到5以上。

比較碳水化合物的含量（醣密度）則發現，二合一咖啡雖沒加糖，但奶精也有碳水化合物，因此，醣密度雖普遍比三合一咖啡稍低，也在0.6上下，僅UCC的炭燒二合一較低（醣密度0.4）。與濾掛式研磨咖啡的0.1相比，碳水化合物含量差異仍高達6倍之多。

(中時電子報)

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文章來源：※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章

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