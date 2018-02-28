SOGO流行品牌盛典特賣會 40品牌女裝2折起

2018年02月28日 15:55 中時 郭家崴

SOGO忠孝館BLUNT炸彈客限量款直傘（大號），原價2980元、特價2324元，限量10支，以現貨為準。（SOGO提供）

SOGO忠孝館PAUL FRANK經典連帽T恤，每件原價2980元、特價890元，以現貨為準。（SOGO提供）

SOGO忠孝館Cath Kidston清新木蘭花斜背手提包，原價3880元、特價1900元，限量10只，以現貨為準。（SOGO提供）

SOGO忠孝館ORiental TRaffic經典款踝靴，每雙原價4280元、特價1200元，共限量30雙，以現貨為準。（SOGO提供）

遠東SOGO忠孝館12F活動會館3月4日前有「40大流行品牌盛典特賣會」，匯集超過40個人氣女裝品牌，包括earth music & ecology、ココディール、JILL by JILLSTUART、AS KNOW AS、0918、cantwo、PAUL FRANK、ORiental TRaffic等，適合小資女、實穿好搭的風衣外太、針織罩衫、洋裝等都有，最低2折起、千元有找。

這次特賣，首度和美式休閒服飾CACO合作，紅標商品3件58折；英國碎花經典品牌Cath Kidston全面5折起、2件再9折；紐西蘭抗強風的BLUNT直傘，由美國洛杉磯插畫家Michael C Hsiung設計的炸彈客限量款直傘，人物插畫風格幽默俏皮，今天（28日）下雨拿出門很有型。

活動期間，快樂購卡友當日單筆消費滿1000元有來店禮，28日送Sarabeth’s冷水壺限量550份；3月1日、2日送圍巾，限量200條；3月3日、4日送冰霸杯，限量200份；滿2500元再送運動風衣及圍巾，限量200份，皆送完為止。

(中時)