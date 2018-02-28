二二八省思傷痕歷史！文化部：持續推動中正紀念堂轉型

2018年02月28日 16:07 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

今（28）日是二二八事件七十一周年，文化部今日發布新聞稿表示，基於「面對歷史、正視傷痛、尊重人權」，文化部除持續推動中正紀念堂轉型社會對話，期待廣邀更多民眾共同參與討論外，也透過即將於5月正式掛牌成立的國家人權博物館，與二二八事件紀念基金會合作進行二二八事件與白色恐怖關聯研究，協助還原戰後威權統治下台灣人權受害的歷史真相。

文化部長鄭麗君強調，期待藉由中正紀念堂轉型的社會對話，以及國家人權博物館的歷史研究與教育推廣工作，能帶動台灣社會一起省思傷痕歷史，進而守護共同的民主與人權價值。

文化部於去（106）年2月組成「中正紀念堂轉型推動諮詢小組」，諮詢委員包含人權、歷史、藝文、法律、都市計畫、公共行政及心理學等14位學者專家，並召開多場諮詢小組會議。諮詢小組建議政府透過公民參與方式推動轉型，文化部於是在去年下半年啟動中正紀念堂轉型社會對話系列活動，包括以審議式民主機制策辦的願景工作坊、多元藝術參與計畫及資訊平台網站等。

為促成細緻的社會討論，文化部於去年12月起推動以審議式民主機制策辦的願景工作坊，至今已辦理6場次，參與者來自全國各地，除從網路及郵寄報名，亦邀請政治、藝術、空間、教育等各類團體的專業工作者，年齡層從高中生到銀髮族。從參與者的發言內容中，可觀察到不同立場者雖不一定相互認同，但透過工作坊的引領對話，促成了彼此的知情討論及傾聽理解，逐步打開對話的可能性及對於未來願景的想像。

每一場次都以全程網路直播，公開透明的方式，讓外界更加暸解討論過程。為使觀點更加豐富，文化部也已研議到中部、南部、東部舉辦更多場次的願景工作坊。

文化部也在中正紀念堂舉辦「後解嚴：想像紀念堂」展覽，透過藝術形式帶動社會對中正紀念堂的多元想像。展覽自106年12月9日至107年4月8日止，參觀民眾截至今年1月底已逾27萬人次。目前已有許多民眾在網站及臉書留言、上傳提案方式來表達個人的看法與創意發想。

另一方面，文化部所屬的國家人權博物館組織法已於去年12月13日經總統令公布，並將於今年5月正式掛牌成立。為使從二二八事件到白色恐怖時期的歷史敘述能更加完整，國家人權博物館也已和二二八事件紀念基金會合作，持續推動相關受難者的檔案清查、口述歷史訪談工作，期能在未來藉由國家人權博物館的展示與教育推廣，讓更多台灣民眾有機會認識到這段歷史。

此外，國家人權博物館也和檔案管理局合作，針對從各級政府機關陸續徵集的政治檔案進行分析研究，並和中研院合作，針對目前存放於國家人權博物館的「財團法人戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償基金會」的10,067件卷宗，進行整編、建構資料庫以及開放辦法的研訂工作。未來，在政治檔案條例立法通過後，相關政治檔案的開放都將有法律依據，從二二八到白色恐怖的加害結構面貌，也將更加完整。

部長鄭麗君表示，促進轉型正義條例為轉型正義工作提供了重要的法制基礎，但轉型正義除了是政治法律工程，也是重大的社會工程，透過社會對話及文化力量帶動的省思，是轉型正義工作不可或缺的過程，其本身就是一種人權教育。文化部將彙整願景工作坊與多元藝術參與計畫的民眾意見，作為中正紀念堂轉型的參考依據，進一步修訂「中正紀念堂管理處組織法」的轉型法案，召開公聽會擴大開放參與討論，再提送草案至行政院將成立的促轉會審查，並由行政院核定後送立法院審議，以完備法制程序。

此外，文化部將持續透過今年5月正式掛牌成立的國家人權博物館進行二二八事件與白色恐怖關聯研究，同時也將推動國家人權博物館相關政治檔案開放，共同協助還原戰後威權統治下台灣人權受害的歷史真相。文化部期待藉由中正紀念堂轉型的社會對話，以及國家人權博物館的歷史研究與教育推廣工作，能帶動台灣社會一起省思傷痕歷史，進而守護共同的民主與人權價值。

(中時電子報)