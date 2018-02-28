柯以柔腥尪10年餐廳停業 小三離台「她有男友」

2018年02月28日 16:19 中時電子報 蔡曉婷

郭宗坤所開味留天母店今起停業。（圖／取自味留臉書）

郭宗坤先前便暗示事業上會有新發展。（圖／取自味留臉書）

味留臉書有不少網友留言。（圖／取自味留臉書）

柯以柔與老公郭宗坤結婚7年，去年爆出郭宗坤與女員工Moe過從甚密，導致夫妻倆分居、關係急凍，隨時有可能畫下句號，郭宗坤所經營的餐廳「味留」臉書更是被罵翻，今(28日)郭宗坤宣布經營10年的味留天母店停業關門，稍早她受訪透露是因租約到期，而Moe已低調返回日本。

郭宗坤去年被爆出軌店內女職員，兩人被拍到進同一棟公寓，郭宗坤竟狡辯兩人未同房，稱自己是睡在樓梯間或樓頂，但被鄰居打槍，郭宗坤所經營的餐廳Google介紹頁因此被激進網友惡搞，店名狠改為「餵留小三割烹」，簡介也改成「垃圾處理業者」。

不知是否因外界評價影響生意，郭宗坤今宣布味留天母店關店，「經過許多風雨的日子，天母味留到今天結束了，許多回憶，常留心中，感謝許多支持的老客人，十個年頭一下子走過，謝謝每位到味留的客人，無限感激」，目前在台北只留下味留汐止店，在大陸上海也有分店，上月他便發文暗示：「2018團隊有新的發展跟開始」，「我個人能力有限，我盡我所能創造機會，雖然發生很多事，感謝我的團隊支持我」。

據《蘋果日報》報導，郭宗坤表示收掉天母店是因為租約到期，否認賠錢，目前他們夫妻倆還是分居狀態，因愛孩子暫時維持現狀，至於當初被傳是「小三」的員工Moe，郭宗坤鬆口她已離職回去日本，並澄清：「其實她有男友的」，無奈對方當初因他被冤枉，萬分抱歉。

(中時電子報)