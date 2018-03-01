電影《跟爺爺說再見》 贈票活動

電影《跟爺爺說再見》劇照。

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炎炎夏日，一通響個不停的電話，打斷了吉子（岸井友希乃飾演）與男友翻雲覆雨的性致。電話當中，吉子得知爺爺往生的消息…。隨後，爺爺的三個小孩與其家人也匆匆趕來老家準備後事。負責主祭又焦躁不安的長男昭夫（岩松了飾演），與急著幫失智奶奶找養老院的弟弟清二（光石研飾演），水火不容的兩人一見面就吵架；加上在東京有好發展卻選擇不婚的女兒薰（水野美紀飾演），三人的緊張關係與矛盾情結也默默爆發。而身為孫女的吉子，更因為爺爺往生時，自己在跟男友做愛而懷抱罪惡感，並思考著人的生與死…。

家家有本難念的經，爺爺的告別式眼看就要變成一場鬧劇，究竟這家人能否凝聚力量，一同讓爺爺安心上路呢？

03/09【跟爺爺說再見】電影30秒預告︱告別，是我們唯一相聚的機會

◎活動辦法：

1.在本網頁下方留言版(是網頁！是網頁喔！)留言：「《跟爺爺說再見》03/09 感動千萬人」

再到【中時娛樂】粉絲頁按讚，即可參加抽獎。

2.贈票獎項：電影交換券2張 (憑券可至全台各大上映《跟爺爺說再見》之首輪上映戲院兌換入場券乙張)

◎ 得獎公佈：3/7(二)下午2點。得獎名單公布於本網頁，恕不另行通知。

領票時間3月7日下午2點起至3月8日，每日早上9點至下午5點（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理）。

領票方式：請先撥打電話(02)2308-7111轉分機2574，通知真實姓名與領票時間，並攜帶證明身分證件(代領者亦同)，前往時報大樓：台北市萬華區艋舺大道303號（近龍山寺捷運站），撥打電話(02)2308-7111轉分機2574領取。

未於規定時間領取，視同棄權。

(中時電子報)

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