電影《跟爺爺說再見》 贈票活動

2018年03月01日 15:00 中時電子報 中時電子報

炎炎夏日，一通響個不停的電話，打斷了吉子（岸井友希乃飾演）與男友翻雲覆雨的性致。電話當中，吉子得知爺爺往生的消息…。隨後，爺爺的三個小孩與其家人也匆匆趕來老家準備後事。負責主祭又焦躁不安的長男昭夫（岩松了飾演），與急著幫失智奶奶找養老院的弟弟清二（光石研飾演），水火不容的兩人一見面就吵架；加上在東京有好發展卻選擇不婚的女兒薰（水野美紀飾演），三人的緊張關係與矛盾情結也默默爆發。而身為孫女的吉子，更因為爺爺往生時，自己在跟男友做愛而懷抱罪惡感，並思考著人的生與死…。

家家有本難念的經，爺爺的告別式眼看就要變成一場鬧劇，究竟這家人能否凝聚力量，一同讓爺爺安心上路呢？

03/09【跟爺爺說再見】電影30秒預告︱告別，是我們唯一相聚的機會

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領票方式：請先撥打電話(02)2308-7111轉分機2574，通知真實姓名與領票時間，並攜帶證明身分證件(代領者亦同)，前往時報大樓：台北市萬華區艋舺大道303號（近龍山寺捷運站），撥打電話(02)2308-7111轉分機2574領取。

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(中時電子報)