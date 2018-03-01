律師說法》臉書好友圈酸正妹律師「酒店化」 補教名師涉公然侮辱？

黃靖芸被以「撲吼獅」自稱的刑事訴訟法補教名師莫孟衡指控是「酒店化、外賣茶」，提告妨害名譽。(圖/黃靖芸提供)

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中時電子報
、天秤座法律網

正妹律師黃靖芸常分享工作心得及美照，卻被司法特考補教界名師、自稱「撲吼獅」的莫孟衡，在臉書限定好友瀏覽方式，貼黃女照片，酸「現在律師都酒店化了嗎？」、「一杯茶多少？」。幾天後，莫男又公開留言「就算躺著賺也要學樂器」。黃女提告。莫男辯稱是感嘆律師要重視專業化，並無貶損意思。但檢方認為酒店等語足貶損黃女人格，涉公然侮辱罪嫌。

●法律評析

公然侮辱罪在刑法上的用語非常簡潔，只說了公然侮辱人，處拘役或三百元以下罰金。民眾時常分不清楚公然侮辱罪與誹謗罪的區別，其實以本案例來看就可以認識什麼是公然侮辱。

公然侮辱，公然，是指不特定多數人得以共見共聞之公開狀態，這種公開狀態以前最常見的是廟埕口，現在就是FB、網路論壇。與誹謗損毀的是別人的形象、名聲不同，侮辱是指說出來的話讓聽的人覺得心理上或精神上難堪、不快，這種侮辱詞語雖然是公開狀態說出來的，但如果內容不會讓其他人信以為真，就是公然侮辱罪所要處罰的對象。比方說別人是個婊子，但平常行為正派，其他人並不會就覺得他是婊子，可是聽的人心理不舒服了，就有公然侮辱的可能，如果說他跟很多人上過床，還信誓旦旦都跟哪些對象、在什麼時間地點，這就會實際影響大家對他的評價，可能會構成誹謗罪。

本件莫師雖然在臉書以限定好友的方式發表文章，但莫師臉書好友達上千人，且臉書分享功能完善，已符合不特定人可共見共聞的狀態，而文章張貼內容則有「躺著賺」、「一杯茶多少」等貶損黃女身為律師的專業身分的詞語，黃女認為莫師有性別歧視、內心感受難堪，因此檢方認為莫師有公然侮辱的罪嫌。

（本文轉載自天秤座法律網）

(中時電子報)

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