CNN助攻 帥哥藝術家攜手安妮華達衝奧斯卡

2018年03月01日 04:02 中時 潘鈺楨

JR去年在美國與墨西哥邊界創作引發風潮。（海鵬提供）

入圍本屆奧斯卡最佳紀錄片的電影《最酷的旅伴》（Faces Places），受歡迎程度連美國CNN都加入助攻。日前專訪該片導演兼「男主角」視覺藝術家JR，介紹他在世界各地的創作趣事，趕在2月27日最後投票日前造勢。有趣的是，JR竟爆料自己曾為在以、巴邊界牆面上創作，還躲避軍方追緝、涉險闖入禁區，驚險刺激過程連CNN主播安德森庫柏（Anderson Cooper）都興奮表示「想參一咖」。

這部在全世界大受歡迎的電影《最酷的旅伴》，是由「21世紀布列松」JR和「法國新浪潮之母」安妮華達（Agnès Varda）共同演出執導，該片橫掃全美超過25個影評人協會肯定，被視為奧斯卡的奪獎大熱門。

JR以攝影拼貼行動藝術聞名於世，經常開著他專屬的攝影車全球拍透透。他不僅在社群媒體擁100多萬粉絲，更因無遠弗屆的魅力與影響力，2011年還獲頒美國TED大獎。《最酷的旅伴》在獲奧斯卡提名之前就已經備獲各界矚目，從JR去年10月在美國與墨西哥邊界創作「小男孩從高牆探出頭來」的巨畫創作，喚起人們對移民問題的關懷與省思，乃至他攜帶安妮華達立牌出席奧斯卡餐宴，都是話題連連。美國CNN特地趕在奧斯卡投票截止日前為之造勢，特地邀請JR上「60分鐘」暢談創作理念。

JR在接受美國CNN「60分鐘」專訪時，自嘲只會拍照跟黏貼。他分享自己在肯亞、古巴、突尼西亞等地的創作經驗，其中最令他難忘的經歷，是在以色列及巴勒斯坦交界牆面創作時，差點遭以色列軍方逮捕，他與工作團隊冒著被抓風險、趁夜完成創作。如此危險刺激的經歷，果然引起CNN主播安德森庫柏的興趣，主動表示「想參一咖！」要求JR下次創作一定要揪他。

現年35歲的JR最擅長將塗鴉結合攝影，將街頭人們照片以巨大尺寸輸出，張貼在建築物顛覆傳統審美觀，打破觀者與藝術之間的距離，獲得法國《當代藝術雜誌》（Beaux Arts）盛讚他是「21世紀布列松」。酷愛冒險的他，由於某次險遭警方逮捕，決定隱瞞真實身份，以別名「JR」代替之，並從此戴上墨鏡才現身，好讓人摸不清他的身份，沒想到竟成為他的註冊商標。

在這部他與安妮華達聯合執導的電影《最酷的旅伴》中，這對跨世代、跨領域的最佳拍檔，搭上JR專屬攝影旅行車，一路玩遍法國鄉鎮與村莊，不僅親臨小鎮與民眾搏感情，更藉JR的創意攝影，創作出令人歎為觀止的藝術作品，打造出感動人心的藝術之旅。該片繼勇奪坎城影展最佳紀錄片大獎後，更橫掃國際超過25個影評人協會肯定，更勇奪數十個國際媒體票選年度最佳影片。《最酷的旅伴》將於4月3日在台上映。

(中時)