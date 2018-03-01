奇！放假不過癮？到這年有2次春節！共放15天

2018年03月01日 03:44 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

咻！今天起就是三月了！今年農曆春節假期只有6天，有些網友覺得不如往常動輒9天，假期似乎有些不過癮，連昨天的228假期也放完了！放假該怎麼放，連颱風假也是大哲學！有網友發現，244年後的公元2262年，國曆1月不但有農曆正月新年，緊接著在2月還有閏正月！估計公元2262年2次春節假期，可放15天呢！

有網友在臉書社團「爆廢公社」指出，公元2262年的曆法很奇妙，因為「閏正月」關係，那年會有2次春節假期。首先是國曆1月21日為農曆正月初一、接下來則是2月20日則是閏正月初一，兩次春節，預估可放15天！

此PO文一出，立刻引發不少網友回文！有厲害的網友則說，距離上次的閏正月是在1640年2月22日，兩者相差622年！

過兩次春節，連續放大假！此事讓許多網友很動心，直說「好想坐時光機」！然以現在人類壽命最多百歲而言，目前活在世上的人可能無法活到2262年，實際放到兩次春節15天長假！但網友也對農曆曆法的神秘巧合感到好奇，距離兩次「閏正月」相差622年，真可謂「數百年來難得一見」。

(中時電子報)