濃醇香！每公斤售價近萬元！泰國這杯「牛屎咖啡」好夯

一杯香醇可口的咖啡能激發人的活力、創意，為一天的開始帶來好心情！（達志影像／shutterstock提供）

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中時電子報
／整理報導

大導演奧森·威爾斯（Orson Welles）曾說，人生中有三樣東西是不可容忍的：涼掉的咖啡、不冷的香檳，和過度興奮的女人。一杯香醇可口的咖啡能激發人的活力、創意，為一天的開始帶來好心情！世上咖啡千奇百怪，繼有以貓咪大便製作的「麝香貓咖啡」後，泰國推出一款「牛屎咖啡」，號稱微苦微酸但不澀，然要價不斐，1公斤的咖啡豆要價約1萬泰銖（約台幣1萬元）。

泰國近來研發出一款全新的「牛屎咖啡」，據傳味道微苦微酸不澀，頗受好評。（圖取自）《泰國網》

你敢喝這種咖啡嗎？據《泰國網》報導，泰國清萊職業學院教師以「貓屎咖啡」獲得靈感，利用當地牛隻研發出「牛屎咖啡」，近來在當地賣得「嚇嚇叫」。

「牛屎咖啡」作法很繁複，首先將良好的咖啡熟豆與雨豆樹果實混合後，再讓牛隻吃下混合的果實，等到牛兒有「便意」時，再安排牛兒到適合的地方「大便」。之後由當地居民收集牛屎，從眾多的牛屎中挑出咖啡豆，將其洗淨外皮、處理雜質後再存放一年，咖啡豆味道可更香濃，最後烘焙加工即可出售。

據悉，相較於一般咖啡，「牛屎咖啡」口為更有層次，初嚐可能會覺得微苦微酸，但不澀，酸味消失後會出現爽口的甜味！然想要品嚐這特別的咖啡，口袋要有點深，1公斤的咖啡豆要價約1萬泰銖（約台幣1萬元）。

事實上，除麝香貓咖啡在咖啡界引發轟動、近期泰國研發的「牛屎咖啡」很夯，其實過去也有人研發出具有甘甜果香的象屎咖啡，目前每100克售價180歐元（約台幣6600元）。

(中時電子報)

泰國清萊居民收集牛屎，從眾多的牛屎中挑出咖啡豆，將其洗淨外皮、處理雜質後再存放一年，咖啡豆味道可更香濃，最後烘焙加工即可出售。（圖取自《泰國網》）

文章來源：《東方OnLine》

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