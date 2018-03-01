古怪食物意想不到！美國牛仔最愛吃焢牛頭＋龍舌蘭

2018年03月01日 04:56 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

食也是文化的一環！世界之大，各種千奇百怪的食物皆有！保證讓你意想不到！在世界各地旅行，最重要的不外乎品嘗在地美食，不過品嘗美食的同時，也會遇上許多古怪的驚奇食物。

TLC旅遊生活頻道全新一季《古怪食物》跟著美食探險家安德魯席曼探索家鄉美國奇特又美味的食物，準備好挑戰味蕾，體驗最特別的古怪食物！美國牛仔於18.19世紀開發西部，富有冒險和吃苦耐勞精神，因此被美國人稱為「馬背上的英雄」。

美食探險家安德魯席曼。（TLC旅遊生活頻道提供）

流傳至今，傳統的牛仔文化已快消失，不過在美國德州卻保留著最傳統的牛仔文化，不僅有高超的馬術技巧、牛仔競技賽，還有傳統牛仔最愛的美食，像是家族聚會中都要出現的巴巴可亞烤肉，料理主食竟是一整顆牛頭！是瓦奎諾牛仔最愛的主食料理，牛仔將牛頭用龍舌蘭葉與香草包覆，再放進旁邊鋪滿牧豆樹木材與滾燙石塊的土窯裡，徹夜用低溫悶烤，直到骨肉分離，焢了整整一晚的牛頭香味四溢，連安德魯都忍不住多嘗了兩口。

除了土窯焢牛頭料理外，鬥牛競技也是相當盛行，里昂就是一位用生命在表演的鬥牛士，他表示：「一上場就在生死關頭遊走，你看我的臉，整個右半部都是塑膠支架」安德魯不禁驚呼，並好奇原因，里昂表示：「因為牛的衝撞力道超過907公斤，這股力量足以把一個人的頭撞斷！」安德魯不禁向里昂致敬，如此用命在演出的職業，真的非常令人欽佩。

鬥牛士里昂右半邊臉遭牛撞毀，靠塑膠支架支撐。（TLC旅遊生活頻道提供）

參觀完牛仔競技場後，安德魯便於小鎮中品嘗小吃，吃了串燒鱷魚，還有小牛料理，有牛心、牛舌、牛肝、甚至還有牛肚條，整套的全牛料理。此外，牛仔們特別準備了炸響尾蛇要讓安德魯體驗，安德魯驚訝道：「沒想到響尾蛇如此致命的動物，吃起來的肉卻特別軟嫩，特別香。」究竟安德魯還會品嘗到哪些驚奇美食呢？

TLC旅遊生活頻道《古怪食物》，2月28日起每周三晚間9點，將帶領觀眾進行一趟難忘的飲食之旅，體驗傳承多代的古怪次文化和地方傳統。

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(中時電子報)