日美術館「新星攝影城市」展！台攝影家沈昭良參展

台北經濟文化代表處台灣文化中心主任朱文清與攝影家沈昭良合影。（文化部提供）

友善列印
中時電子報
／整理報導

台攝影師用鏡頭讓世界看到台灣！台灣攝影家沈昭良首度應日本21_ 21美術館 (21_21 DESIGN SIGHT)邀請參加新星攝影城市(NEW PLANET PHOTO CITY) 展，在文化部駐日本代表處臺灣文化中心的支持下，自2月23日至6月3日展出其代表作「舞台車」(STAGE)系列巨幅攝影作品，共16件及錄像作品。

2月22日舉辦開幕內覽會，文化部駐日本代表處臺灣文化中心主任朱文清及東京都寫真美術館、三宅一生設計文化財團等日本攝影界人士均前往觀賞並向沈昭良祝賀。此次展覽為回應網路媒介與數位科技所構築的嶄新時代，對攝影創作所形成的改變與不變，將環繞攝影創作語法和展出形式的純粹與變貌，透過各個不同文化脈絡下的城市描寫，梳理攝影表現在新世紀裏的各種堅持與轉向。沈昭良此次參展首次透過16件大型作品，在展牆上拼組排列，呈現舞台車在台灣庶民環境中的魔幻靜謐與寫實騷動，展現台灣庶民文化與台灣現代攝影精華。

日方策展人為日本知名美術史家暨東京藝術大學教授伊藤俊治，沈昭良是唯一獲邀展出的台灣攝影家，此外尚有享譽盛名的美籍攝影家威廉克萊恩(William Klein)、勝又邦彥、Mina Pak等十位來自各國的攝影創作者參展。

21_21美術館位於日本東京六本木，係世界知名服裝設計師三宅一生所創立，展館建築設計師則為安藤忠雄，是日本具代表性的當代主流美術館。

(中時電子報)

文章來源：詳情請參考

奇！放假不過癮？到這年有2次春…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。