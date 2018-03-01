日美術館「新星攝影城市」展！台攝影家沈昭良參展

2018年03月01日 05:02 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

台攝影師用鏡頭讓世界看到台灣！台灣攝影家沈昭良首度應日本21_ 21美術館 (21_21 DESIGN SIGHT)邀請參加新星攝影城市(NEW PLANET PHOTO CITY) 展，在文化部駐日本代表處臺灣文化中心的支持下，自2月23日至6月3日展出其代表作「舞台車」(STAGE)系列巨幅攝影作品，共16件及錄像作品。

2月22日舉辦開幕內覽會，文化部駐日本代表處臺灣文化中心主任朱文清及東京都寫真美術館、三宅一生設計文化財團等日本攝影界人士均前往觀賞並向沈昭良祝賀。此次展覽為回應網路媒介與數位科技所構築的嶄新時代，對攝影創作所形成的改變與不變，將環繞攝影創作語法和展出形式的純粹與變貌，透過各個不同文化脈絡下的城市描寫，梳理攝影表現在新世紀裏的各種堅持與轉向。沈昭良此次參展首次透過16件大型作品，在展牆上拼組排列，呈現舞台車在台灣庶民環境中的魔幻靜謐與寫實騷動，展現台灣庶民文化與台灣現代攝影精華。

日方策展人為日本知名美術史家暨東京藝術大學教授伊藤俊治，沈昭良是唯一獲邀展出的台灣攝影家，此外尚有享譽盛名的美籍攝影家威廉克萊恩(William Klein)、勝又邦彥、Mina Pak等十位來自各國的攝影創作者參展。

21_21美術館位於日本東京六本木，係世界知名服裝設計師三宅一生所創立，展館建築設計師則為安藤忠雄，是日本具代表性的當代主流美術館。

(中時電子報)