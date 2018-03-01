春天來當代館賞「星」趣！浩瀚無垠來爭霸、尋找夢幻小宇宙

2018年03月01日 07:09 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

浩瀚宇宙中會不會有另一種生物呢？美女外星人、納美人，甚至會用手指和我們溝通，用腳踏車飛向星空的可愛ET！地球資源有限，或許有一天地球可能不再適合那麼多人類居住，加上科技日新月異，我們對外太空總有不同的想像！今年春天，來台北當代藝術館賞星吧！看美女藝術家陳思安創意與巧手下，如何勾勒美麗宇宙，星空、美食、從視覺、嗅覺、聽覺引導參與者進入想像的星際旅程！

在這個宇宙裡，每一個生存過的人，都相應有一顆星星在天空閃耀。（當代館提供）

『在這個宇宙裡，每一個生存過的人，都相應有一顆星星在天空閃耀。』—阿瑟·克拉克《2001 太空漫遊》

星球製造所《One Star, One Story》 台北當代藝術館戶外廣場貨櫃空間 MOCA Cube 強調「現地製作」的突破精神，本檔駐地創作計畫由藝術家 San Chen 陳思安推出《星球製造所》系列延伸計畫。

結合五感的深入體驗，猶如進入航行於星際的奇幻旅程。（當代館提供）

藝術家陳思安（San Chen）1988 年出生於台北，畢業於國立中山大學劇場藝術學系及國立台灣師範大學設計系碩士班，主修舞台及空間設計，擅長運用劇場語彙及空間情境進行創作，營造奇幻且矛盾的超現實氛圍。

近期將食材融入創作媒材之中，並於擔任勤美文創第五屆駐店藝術家期間，以食物藝術結合生活美學的《星球製造所》系列計畫受到矚目。作品多探討個體與群體間的相互關係，並嘗試藝術創作的各種可能性。

藝術家San Chen（陳思安）透過空間設計、氣味、燈光與音樂呈現，引導參與者進入想像的星際旅程。（當代館提供）

除了展期開放期段可進入展場參觀特別打造的藝術空間，2/28~3/25 每週四~日更開放網路預約五感藝術體驗計畫限定場次，四月起可觀賞集結 50顆星球/50 組參與者/50個故事的計畫成果。

透過食材對應的18種色票色彩，每種顏色都代表著不同的意涵與特質。（當代館提供）

與藝術家來一場結合五感的星際旅程 藝術家 San Chen 陳思安曾先後於勤美文創聚落推出《星球製造所：宇宙餐桌計畫》、金典綠園道與板橋車站 Global Mall 打造《PLANET FACTORY 星球製造所》，以星星作為個人象徵或是夢想的隱喻，將宇宙之於星體，象徵於群體之於個體，探討個體在趨向群體的社會化過程中，社會是如何影響個人。

透過藝術家其劇場及空間的創作背景，將 MOCA Cube 打造成結合互動式的感官體驗空間，與參與者共同打造可品味的星球料理，探討個體獨特性與現代人生活面貌。

由參與者與藝術家根據食材以及象徵色彩所完成的互動作品。（當代館提供）

《One Star, One Story》每顆星，都有著獨一無二的故事 本次《One Star, One Story》計畫有別於以往，強調一對一的專屬體驗，藝術家將分別和 50 組參與者將在展場中面對面交流，分享屬於自己的夢想與故事，並藉由食物的象徵性喚起個人獨有的生命歷程與記憶。

透過空間的環境設計、氣味、燈光與音樂呈現，從視覺、嗅覺、聽覺引導參與者進入想像的星際旅程，並透過彼此對話與生活經驗的交流，一同完成結合個人生命故事與夢想的食物攝影作品，在體驗計畫結束後，於 MOCA Cube 公開展出 50 件互動作品與生命故事。

《One Star, One Story》展覽現場與互動體驗空間。（當代館提供）

星球製造所《One Star, One Story》

展覽時間：2.24～5.27

展覽地點：台北當代藝術館

展覽體驗網路預約：

第一階段：2/21(三)開放報名 2/28-3/11 體驗時段（已額滿！）

第二階段：3/01(四)開放報名 3/15-3/25 體驗時段（即將開放報名！）

(中時電子報)