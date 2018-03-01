3月1日三報頭版要聞

2018年03月01日 07:31 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

大陸國台辦昨公布31項惠台措施，給予台商、台生乃至台胞各領域同等大陸國民待遇，涵蓋產業、財稅、用地、金融、就業、教育、文化、醫療、影視等多領域，堪稱農曆春節後，北京當局送給台灣民眾的開春大禮。國台辦發言人安峰山說，這次開放力度之大，前所未有，將給台灣民眾巨大機遇及獲得感。

大陸公布31項惠台措施，內容涉及投資、金融、文化影視等產業，如此全覆蓋式的「同等待遇」政策，體現出中共總書記習近平在對台問題上，加快拉攏台灣民心的強勢做法。事實上，旺旺集團董事長蔡衍明長期主張「兩岸融一」，更呼籲大陸當局應把台商乃至台灣民眾當自己人看，讓台胞同享國民待遇，如今總算做到了。

大陸公布31項惠台措施，對台商釋出投資利多。大陸台企聯榮譽會長丁鯤華指出，這份文件內容超出台商預期，不只是同等待遇，可謂「超國民待遇」。此外，也有台商稱，相關政策將打通台商參與「一帶一路」任督二脈，真正幫助台商搭上大陸經濟發展順風車。

◎工商時報

近一、二十年來，隨著舊有秩序的崩解、民主的抬頭，台灣為了有效國際接軌，民意代表、政府官員大舉出國考察，參酌了全世界最先進的勞動、環保法規，乃至個資保護等相關法規。但未能衡酌國內環境與產業特性，致水土不服，雖然用意在保護消費者，卻也制約了投資及束縛了產業的活力，尤其是個資法，更使資料的應用舉步維艱，也錯失了不少商機。

大陸國台辦等多部委昨（28）日公布31條「關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施」，內容涵蓋金融、就業、教育、醫療、影視等多個領域，不僅將給予台資企業與個人和大陸同等待遇，範圍之廣更是前所未見。

光寶科技昨（28）日舉行臨時董事會，通過暫定以3.6億美元（約合新台幣106億元）讓售旗下相機模組事業予港資企業立景創新（LUXVISIONS INNOVATION LIMITED），並取得其10％股權。

◎旺報

大陸國台辦2月28日在新春後的首場記者會中，送上了對台「大禮包」，公布《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》，涵蓋了台商稅收優惠政策、金融領域合作、各種專業人員開放國家資格考試、廣電限制解禁放寬等。國台辦發言人安峰山指出，此次措施量身訂製、受益廣泛，開放的力度和廣度，都是前所未有。

大陸國台辦在開春送上重磅惠台政策，多年來力促台胞能享有同等待遇的資深台商指出，內容超出預期的好，不只同等待遇，更是「超國民待遇」，既提供稅收和土地優惠，也解決金融貸款難、融資貴的問題，更一口氣開放這麼多專業類別人才資格考試，每一項都打中核心要害。資深台商預期，這將讓台企赴陸投資工業再創新的高潮，也會吸引大批台青用腳投票，選擇赴大陸發展。

大陸國台辦選在2月28日這個特殊日子，主動藉由例行記者會推出31條惠台措施，這個開春的第一個「對台大禮包」，象徵大陸國家主席習近平「新時代」下對台工作的「新氣象」，上海台研所常務副所長倪永杰表示，這次涉及部門多、權威性高、針對性強、領域寬、含金量高，是要盡可能照顧台灣同胞利益、直抵台灣民眾內心需要，台商也坦言，因此深刻感受到兩岸冷熱兩樣情。

(中時電子報)