不捨！金剛猩猩「寶寶」將離台！動物園友誼趣聞多

2018年03月01日 07:47 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

約翰生：「真正的快樂不在朋友多，而在於有知心友和摯友。」人都需要朋友，動物也亦然！即將要前往荷蘭的野生的雄性金剛猩猩「寶寶」在台灣就有一段段美好的友誼！

金剛猩猩「寶寶」意外進入台北市立動物園時，年紀約僅2歲，類似的幼齡個體，在野外不僅都還跟在媽媽身邊哺育，更要考慮到金剛猩猩是高度群居的動物，所以動物園為了替小小年紀的「寶寶」，媒合適當的生活「玩伴」，可真是傷透了腦筋。

在日間，固然可以安排保育員多關照他，但到了夜晚，又要如何避免「寶寶」感到孤單呢？或許最佳選擇，就是趕緊找到能跟「寶寶」隨時生活在一起的動物朋友了。

「黑皮」是天元莊贈予動物園的銀背金剛猩猩。（台北市立動物園提供）

「寶寶」剛到動物園的幾天內，保育員便幫他物色了第1位動物園朋友，是當時年僅4歲的人猿「玲玲」，不過兩個小傢伙沒發生什麼交集互動，效果不好，只能作罷。相隔約兩年後，6歲多的黑猩猩「小強」來到動物園，於是保育員安排「小強」和「寶寶」一起生活了一段時日。由於兩個小男生同樣是精力旺盛、調皮搗蛋的年紀，經過幾天的相處之後，很快就熟稔了起來。

小強的老婆之一「咪妮」及女兒「妮慧」。（台北市立動物園提供）

當時「小強」和「寶寶」的年齡雖然相近，但黑猩猩在肢體靈活度方面，天生就比金剛猩猩來得靈巧，加上個子較小較輕盈，讓「小強」可以在欄舍內輕快的盪來盪去，不像「寶寶」只能矬矬的在地面層移動，沒多久，保育員就觀察到「小強」會仗著這項優勢，肆無忌憚的作弄「寶寶」，例如趁著「寶寶」不注意時偷襲他，或是故意搶走他手上食物，然後一溜煙的逃到高處，留「寶寶」在下面氣呼呼的卻又莫可奈何…，這兩個毛小孩之間相處的模式，真是讓保育員感到又好氣又好笑！

當「小強」回到黑猩猩家族混群之後，「寶寶」又獨自生活了將近兩年的時間，到了民國81年時，「寶寶」終於又有了新朋友「黑皮」。「黑皮」是天元莊贈予臺北市立動物園的銀背金剛猩猩。兩隻金剛猩猩初次正面接觸，免不了發生打鬥與追逐，佔地盤和搶食成了每天必定上演的戲碼，磨合了一段時日後，才逐漸劃分出各自的領域範圍。

「寶寶」和「黑皮」經常互相追逐和搶食（圖為黑皮）。（台北市立動物園提供）

和「黑皮」對峙時，「寶寶」的看家本領是拔草當武器，「黑皮」也不甘示弱，以揮動手臂或是在地磅上跳躍，製造明顯音效來反擊「寶寶」的挑釁。當時年紀較小的「寶寶」身手相對靈活，轉變成他經常以逗「黑皮」為樂，在把「黑皮」惹惱之後，就跑開或是躲到壕溝裡，就在互相追逐、攻防的過程中，讓彼此的生活變得精采許多，也增添了不少樂趣。

由波蘭歐普勒動物園來台，18歲的金剛猩猩「迪亞哥」。（台北市立動物園提供）

第4位走進「寶寶」生命中的隔鄰過客，是在前年由波蘭動物園來的金剛猩猩「迪亞哥」。當「黑皮」以47歲高齡過世後，「寶寶」就過慣了一「猿」獨大的生活，因此當「迪亞哥」出現後，「寶寶」理所當然的將他視為競爭對手，每天早上只要「迪亞哥」到戶外活動時，「寶寶」就會緊盯著他的一舉一動，還會衝撞柵欄或是玻璃窗，發出巨大聲響向「迪亞哥」示威，就連保育員只要多關照一下「迪亞哥」，「寶寶」都有可能會因為吃醋而生氣，幸好年輕的「迪亞哥」非常有風度，縱使「寶寶」不斷的尋釁，企圖惹怒他，他也都淡然以對。

今年35歲的「小強」和「寶寶」一樣正值壯年，幸運的是「小強」已經是妻妾成群了，不但擁有6位漂亮的老婆，還陸續迎來了「咪覺（女生）」、「娃智（男生）」和「妮慧（女生）」三個孩子，未來也將繼續「增產報國」，以壯大黑猩猩的族群。想想兒時玩伴都已經成家立業了，「寶寶」起步雖然比較晚，但相信他也一定會向「小強」看齊，到荷蘭「征服」一票美眉，稱職擔當起金剛猩猩繁殖群男主人的重責大任。

金剛猩猩「寶寶」即將啟程前往荷蘭「Apenheul Primate Park（靈長類公園）」，出任金剛猩猩繁殖群的男主人。這段日子以來有許多的民眾專程到動物園和「寶寶」道別，並送上誠摯的祝福！

黑猩猩「小強」：「寶寶」_到荷蘭之後，要像我一樣努力「增產報國」唷！（台北市立動物園提供）

動物園將於3月8日及3月13日上午11點，於非洲動物區金剛猩猩「寶寶」檢疫舍前，舉辦兩場保母講古(Keeper’s Talk)，由保育員來和現場遊客分享關於「寶寶」的點點滴滴，歡迎大家踴躍參加。

(中時電子報)