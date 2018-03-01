侯友宜投入新北市長選舉 蘇貞昌何時宣布親征？這件事決定

2018年03月01日 08:10 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

新北市副市長侯友宜昨天下午三時許丟下一句話:「我辭職了」。他並已在27日向朱立倫請辭，今天上午將宣布參選新北市長，打一場國民黨唯一的「六都保衛戰」。據了解，面對這位「國民黨新北最強勁人選」，如果民進黨立委吳秉叡的民調沒有起色，71歲大老蘇貞昌宣布參選的時間應該不遠了。

多項民調顯示，侯友宜領先民進黨內表態參選新北市長人選，包括立委吳秉叡與羅致政、台北市副市長陳景峻等人，能與侯友宜一拚的人，只有曾擔任過民進黨主席、行政院長、台北縣長的大老蘇貞昌。過年前蘇貞昌被詢及是否參選時，並未完全否決，只是說就算跪著扛子弟兵吳秉叡都願意，但若吳民調遲遲無法提昇，蘇恐怕得親征新北市。

據報導，對於蘇貞昌是否參選新北市長，與蘇關係很好的新潮流大姊大高雄市長陳菊說，蘇現在全力為吳秉叡輔選，個人是沒有意願；但她也知道，蘇是顧大局的人。

中評社分析，陳菊的說法耐人尋味，如果民進黨在新北市必須要由蘇貞昌出馬才有勝算，蘇是會顧全大局的人。且黨內有消息傳出，蘇系內部會讓吳秉叡努力到3月，若3月之後，民調沒有起色，蘇很可能就會宣布參選。而今侯友宜既已確認參選，強勁對手宣布爭取國民黨提名，民進黨為了氣勢不要落後，蘇貞昌宣布參選應該也快了。

(中時電子報)