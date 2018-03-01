藝術、人文皆動容！宜蘭之美躍「威尼斯建築雙年展」

2018年03月01日 08:11 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

宜蘭的美躍上國際！讓世界「看到台灣」！由文化部所屬國立台灣美術館主辦，台灣現代建築學會策畫之2018「威尼斯建築雙年展」台灣館主題「活在宜蘭：連結山海水土」，即將於今(107)年5月24日於義大利威尼斯普里奇歐尼宮展出，2月27日假新竹市「風livehouse」舉辦展場一比一試組裝發表記者會，首次公開本次參展作品。

記者會由國美館蕭宗煌館長主持，參展團隊代表田中央黃聲遠建築師、策展人王俊雄教授、展場設計林聖峰、紀錄片導演江國梁、評審委員曾成德教授、吳光庭教授、阮慶岳教授、黃健敏教授、新竹市林智堅市長、廖志堅文化局長、立法委員吳思瑤、台達電子基金會郭珊珊執行長、清水工坊創辦人廖明彬、胡靜怡女士、空間母語文化藝術基金會梁芳齡執行長等均出席，場面盛大。

威尼斯建築雙年展「活在宜蘭：連結山海水土」工作模型。（文化部所屬國美館提供）

國美館蕭館長表示，台灣自2000年開始參加國際建築界盛事－威尼斯建築雙年展，今年已屆第十次。今年由台灣第一位獲邀至日本以及歐洲重要美術館、建築博物館巡展的建築師黃聲遠及「田中央工作群」代表，以「活在地方」回應雙年展主題「Freespace」。也特別感謝台灣各界對本次威尼斯建築雙年展的贊助，包含台達電子、華碩電子、台北市建築世代會、清水工坊及多位個人贊助。

林智堅市長說，建築與城市息息相關，好的建築可以改變一個城市的市容新竹市邀請田中央工作群進行小學以及隆恩圳的設計改造，本次很開心可以在百年新竹公園裡的新修復空間「風livehouse」首度曝光「活在宜蘭：連結山海水土」，相信本屆雙年展台灣館將能把台灣的優秀建築展現於國際。贊助單位台達電基金會郭執行長表示自己多年前曾驚訝於黃聲遠對社區營造的貢獻，與台達電近年力推的綠建築理念不謀而合。本次提供的Vivitek超短焦投影機結合科技與藝術，呈現江國樑導演多年來的紀錄片。

國美館蕭宗煌館長（右6）陳昭榮副館長（右2）與貴賓合影（左5）起吳思瑤立委、林智堅市長、王俊雄教授、黃聲遠（文化部所屬國美館提供）

曾成德教授對台灣館本次出征信心滿滿。他說，台灣館正位於威尼斯聖馬可廣場旁的普里奇歐尼宮（Palazzo delle Prigioni，簡稱「普宮」），由該廣場行至雙年展綠園、軍火庫等雙年展會場，必定經過普宮，可謂威尼斯核心區。參展團隊由11組建築團隊中脫穎而出代表參展，必能讓台灣建築享譽國際。

黃聲遠及「田中央工作群」（以下簡稱田中央）於宜蘭在地深根20多年，超過50組建築與景觀作品，其營造「活在場所」的獨特方法，切中本屆總策展人愛爾蘭建築師伊凡•法瑞爾（Yvonne Farrell）和薛莉•麥克娜瑪拉（Shelly McNamara）之命題「Freespace」，強調建築之價值在於創造人與場所之間綿密的對話，與環境中各種自然元素產生總體關係。

田中央團隊成員於宜蘭實際生活，切實從事將人與環境綿密連結的場所營造，其作品與宜蘭的人、植物、動物、水、風、光等元素亦關係密切。今次提出「活在宜蘭：連結山海水土」參展主題，展現將山海水土連接而營造出生活場所的企圖，精確回應本屆概念。

為詮釋田中央創作理念，策展人台灣現代建築學會理事長王俊雄邀集「嶼山工房」創辦人林聖峰與紀錄片導演江國梁攜手合作，呈現其追求自由、開放、輕盈、流動的本質，王俊雄教授表示，他尤其自豪團隊深入各個角落、為社群百姓服務的態度。

展覽規劃與展場現地融合的工作模型及影片展區，並搭配團隊工作與生活縮時影片、展示相關書籍等，打造宜蘭山海水土與田中央工作群空間創作的獨特氛圍，強調場所與人、與環境交融的狀態，使「活在宜蘭」之整體樣貌再現。

2018「威尼斯建築雙年展」台灣館將於5月24日至11月25日於義大利普里奇歐尼宮展出，期待藉此展在威尼斯與國際建築界深度交流，將台灣當代建築現況推展到全球。

黃聲遠x田中央工作群，櫻花陵園納骨廊，2005-2009。（文化部所屬國美館提供）

2018威尼斯建築雙年展台灣館「活在宜蘭：連結山海水土」

時間：2018年5月24日至11月25日

地點：義大利威尼斯普里奇歐尼宮

(中時電子報)