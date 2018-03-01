泯滅人性！「拔菜總部」阻救護車救繆德生 警方偵辦

泯滅人性！「拔菜總部」阻救護車救繆德生 警方偵辦
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中時電子報
、中天新聞／、李郁涵
退役上校繆德生，攀爬上樓墜地重傷。(圖/中天)
62歲退役上校繆德生，在反軍人年改的大小抗爭無役不與，也曾是SBL東森羚羊領隊。(翻攝繆德生臉書)

為抗議軍人年金改革，退役上校繆德生攀爬立法院外牆不慎摔落重傷，分秒必爭的救人時刻，救護車竟然因為「全民拔菜總部」宣傳車阻擋出入口，被迫改道才能進入救人，延誤13分鐘，警方表示，將傳訊「全民拔菜總部發起人」盧姓男子到案說明，並依強制罪究辦。

藍天行動聯盟秘書長、前上校繆德生，27日參與抗議軍人年改活動，攀爬立法院外牆，不幸摔落，撞及頭部重傷，目前仍在台大加護病房，各界也集氣祈福，盼繆上校奇蹟好轉。

外界質疑警方延誤就醫，中正一分局昨（28日）公布蒐證影片，指出警方第一時間通知救護車，但卻因為「全民拔菜總部」宣傳車阻擋出入口，導致救護車被迫改道進入立法院，延宕13分鐘搶救時間。

根據警方公布蒐證影像，27日上午6點58分，警方預告救護車將進立法院搶救傷者，要求阻擋在青島路側門的宣傳車移開，但直至7點01分救護車抵達，該宣傳車並沒有離開，持續阻擋出入口，救護車因此在7點03分改道由鎮江街側門進入立法院。警方表示，救護車因此延遲了13分鐘。

警方表示，拔菜總部宣傳車涉嫌阻擋救護車，將罰款3600元並吊銷駕照。同時將傳訊盧姓總指揮到案說明，依強制罪偵辦。

(中時電子報)

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