地震鬆動！中橫支線巨石砸車 2歲童外婆懷中喪命

2018年03月01日 08:43 中時 胡健森

車子的擋風玻璃當場被落石擊穿，玻璃出現一個大洞。（胡健森翻攝）

近來地震頻傳造成土石鬆動，極易發生落石事件，中橫公路支線台7甲線25k南山路段在28日深夜將近12點時發生落石擊中車內乘客，導致1名2歲幼兒不幸身亡的事故，公路總局提醒用路人，近期因地震發生頻繁，行駛山區道路時務必小心注意落石。

2月28日深夜11點22分有民眾匆忙開車衝到宜蘭縣政府消防局南山救護站求助，並表示他們一家4口（3大人1小孩）下山採買民生物資，卻在返家途中行經台七甲線25公里附近時遭落石擊中，落石擊穿前方擋風玻璃後，直接砸在抱著孫子坐在副駕駛座的祖孫兩人身上。

2歲的孫子首當其衝當場失去生命跡象，46歲的外祖母則頸部及四肢受到擦傷，值班的救難人員將祖孫兩人緊急送往羅東聖母醫院醫治，並對幼童實施CPR急救，但醫院方面經急救後仍宣告不治，無法挽回幼童性命。

公路總局第四區養護工程處獨立山工務段接獲通報後，立即派員前往發生落石處及附近路段巡視，但並未發現大量體坍方落石情形，研判屬於單一落石事件，另沿線公路設施完善，仍可正常通行。

公路總局表示，四區工程處在1日將立即進一步檢視並重點觀查拍照較陡峭上邊坡的情，同時呼籲用路人，近期因地震發生頻繁，行駛山區道路務必小心並注意落石 。

(中時)