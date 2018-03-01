MLB》怪力！洋基捕手春訓首轟飛越記分板

2018年03月01日 08:32 中時電子報 蔡銘仁

史坦頓(Giancarlo Stanton)和「法官」賈吉(Aaron Judge)今(1日)洋基出戰老虎的熱身賽連線，無疑是全場焦點，不過此役被排在2人之後的桑契斯(Gary Sanchez)，可不願讓他們專美於前，搶先擊出熱身賽首轟，而且這發全壘打，還是支飛越記分板的大號全壘打。

賈吉因去年季後左肩動刀，直到此役才首度亮相，跟史坦頓和桑契斯打線串連；賈吉2棒、史坦頓3棒，4棒則交給桑契斯。1下賈吉雖領K出局，不過史坦頓首打席安打開張，桑契斯更是不手軟，鎖定老虎先發諾瑞斯(Daniel Norris)該打席投的第1球，轟出左外野2分炮。

「當能像這樣掌握住球，感覺相當好。」桑契斯開轟，讓洋基取得2比0領先，他認為這是意義非凡的一件事。桑契斯連同這轟，這場比賽3打數2安、2打點，比下3打數敲2安的史坦頓，以及2打數盡墨的賈吉。

去年桑契斯曾在全壘打大賽擊敗史坦頓，如今2人成為隊友，看桑契斯首轟先出爐，史坦頓笑說，「這看起來就像他去年全壘打賽擊敗我時一樣。」賈吉也說，桑契斯擊中球的聲響很大，爆發力十足，「他就算起床後完全沒練揮棒，照樣能在比賽時開轟，這讓人印象深刻。」

洋基總教練波恩(Aaron Boone)直言，桑契斯對對手來說，是不可忽視的1員強打，「當他站上打擊區，每個人都會意識到他的存在，並對他的身手抱有敬意。」波恩認為，有史坦頓及賈吉，桑契斯上場有很多機會會面臨壘上有人，期許他用適時一擊幫助球隊。

史坦頓加入後，和賈吉2人成為鎂光燈注目焦點，桑契斯的受關注度相對降低。不過，桑契斯並不在意這樣的事，「我之前說過不少次，我的工作是上場拚戰，展現最好的表現，幫助球隊的投手們、顧好配球，不會在意那樣的事。」

桑契斯開轟、史坦頓也有2安演出，讓洋基先馳得點。然而，洋基先發西薩(Luis Cessa)沒守住優勢，3上連同被J.席克斯(Jonn Hicks)轟3分炮，單局挨3安失4分(3責失)，讓比分翻轉。洋基雖到8下攻4分追平，但9上又被老虎突破僵局得3分，終場3分差吞熱身賽首敗。

(中時電子報)