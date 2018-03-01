美參院無異議通過台灣旅行法

美國聯邦參議院通過《台灣旅行法》，下一步將交給總統川普簽署成為正式法律。（圖/路透社）

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推動「美國和台灣各級訪問」的《台灣旅行法》(HR535)今天踏出重大一步！美國聯邦參議院今天(28日)無異議通過《台灣旅行法》，接下來將交由交白宮給川普總統簽署成為正式法律。

美國參議院外交關係委員會於2月7日無異議通過台灣旅行法，讓法案順利進入全院投票階段。《台灣旅行法》28日是在與其他提案共同包裝下，無異議於參院全院過關的。該法案提議人之一參議員魯比歐辦公室28日晚間先證實了此事。

具法律約束性的《台灣旅行法》是美台斷交以來，繼《台灣關係法》後政治意義最高的一項法案；本法案經川普總統簽署後雖仍端視行政部門執行度，但美國國會通過本法案，仍具強烈實質和象徵意義，中美台三邊關係也不免將受牽動。

《台灣旅行法》要求美國政府應增進台美間各層級官員的互訪，允許包括美國閣員級官員、將級軍官及行政部門官員訪台，以及准許台灣高階官員訪美，會晤包括國防部及國務院在內的美國政府部會官員。

美國在和中華民國斷交後自我設下限制，使台灣的正、副總統、行政院長、外長和國防部長無法到華府訪問；而美國的將官和助理部長以上層級官員訪台也受到許多限制。

《台灣旅行法》是具國會約束力的法案，明確指出美國國會認為「自從台灣關係法制定後，由於美國自身對於台灣高層訪美的自我設限，台灣與美國始終缺乏有效的溝通，顯著地阻礙了台美關係的發展。」因此，作為結論，「美國政策理應當促進美國與台灣之間所有層級的互訪。」

2017年的5月4日，《台灣旅行法》在參議院由參議員魯比歐 、參議員布朗 、參議員殷荷菲，參議員梅南德茲，參議員賈德納，與參議員彼德斯共同提出。在通過外交委員會前，參議員克魯茲與懷登也共同連署支持此項法案。

眾議院版本的台灣旅行法由眾議員夏波、薛爾曼和外交委員會主席羅伊斯議員在2017年1月13日共同提出。該法案在今年1月9日在眾院無異議通過時，共有81位眾議員的連署支持。

台灣人公共事務會會長郭正光表示，特別感謝魯比歐參議員在參院領銜，會同其他連署參議員，共同提出這個重要的法案；我國駐美代表處則對台灣友人的支持與善意表示感謝，指出駐美代表處將繼續就台美合作議題，與美方密切溝通，推進雙方共同的價值理念與互惠利益。

(中時)

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