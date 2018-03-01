MLB》「法官」亮相！洋基賈吉首連線史坦頓

賈吉春訓首度亮相，2打數盡墨。(美聯社)

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中時電子報

洋基「法官」賈吉(Aaron Judge)因去年季後左肩動手術，春訓調整步調較慢，洋基前5場熱身賽還未亮相，洋基今(1日)碰上老虎，賈吉總算登場，並跟史坦頓(Giancarlo Stanton)、桑契斯(Gary Sanchez)連線，他雖2打數盡墨，不過自認感覺相當棒。

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賈吉去年以52轟成為美聯全壘打王，打破傳奇球星馬奎爾(Mark McGwire)所創大聯盟新人最多轟紀錄，11月底進行關節鏡手術，清除左肩游離骨跟軟骨。洋基不急著讓賈吉復出，直到此役才讓他以2棒指定打擊首度亮相；他著熟悉的「99號」走上打擊區，現場響起如雷歡呼聲。

即便賈吉久未實戰後的首秀，2打數沒表現，不過他認為揮擊的感覺很棒，「最後打席時，我取得不錯的球數，只錯過1顆該打的球。這是很好的第一步，且沒感覺肩膀不舒服，更是件好事，這是我們期待的過程，一切要建立在這前提去進行，下一戰要繼續延續好狀況。」

賈吉雖還沒調整到位，此役他2個戰友史坦頓跟桑契斯，倒是雙雙有好表現，3打數皆有2安，桑契斯首轟也出爐。史坦頓雖全壘打還沒出現，不過他狀況逐漸加溫，4下揮出深遠中右外野飛球，頗有全壘打的氣勢，最後球直擊全壘打牆，形成二壘打。

談到3人的首次連線，史坦頓樂觀其成，「直到我們都調到好狀態前，還不算完整的連線，今天是賈吉的第一天，我跟桑契斯都打出2安，當春訓後段我們調整到位，會打起來更有活力。」此役洋基6比9輸球，吞下熱身賽首敗。

(中時電子報)

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