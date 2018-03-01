圖輯》受北極冷氣團影響 歐洲多國陷低溫暴雪

2018年03月01日 09:02 中時電子報 李靖棠

據愛爾蘭獨立報（independent）報導，繼義大利首都羅馬（Rome）於日前降下二月雪後，來自北極的西伯利亞冷氣團南下發威，快速襲捲了整個歐洲大陸與英倫三島，讓歐洲多國陷入低溫和被大雪覆蓋的天氣，波羅的海（Baltic Sea）旁的愛沙尼亞（Estonia）更出現-29℃的低溫。

Europe: Icy blast sweeps the continent

截至今日為止，歐陸各國共有24人因這波寒流死亡，其中波蘭9人、法國4人、立陶宛（Lithuania）5人。令人難過的是，義大利有一名83歲女街友，。則是被發現全身覆蓋大雪而凍斃於街頭。

瑞士蘇黎世也受到低溫與大雪侵襲。（圖/美聯社）

俄羅斯多地也受到極地冷氣團侵襲。（圖/路透社）

此外，包含義大利、西班牙和英國等地，重要的機場、火車站與公路多因大雪覆蓋而被迫關閉，多城市也緊急發布紅色警報，提醒民眾注意保暖、學校也因此停課多日。就連位於地中海、一向擁有長年溫暖陽光氣候的科西嘉島（Corsica）和卡布里島（Capri），也在本次的冷氣團中受到大雪侵襲。

歐洲各國受極地冷氣團影響，多地降下大雪，圖為挪威奧斯陸北部地區。（圖/路透社）

法國全境都受到北極冷氣團侵襲，降下大雪。（圖/美聯社）

而歐洲最大的天然氣供應商- 俄羅斯天然氣工業（Gazprom）表示，受到低溫與暴雪影響，過去一週輸出的天然氣銷量創紀錄，共向歐洲各國送出約6.67億立方公尺的天然氣，以穩定各地的供暖系統。

(中時電子報)