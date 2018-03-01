鑄鐵鍋正夯 不過煮這五種食物千萬別用

2018年03月01日 09:03 中時電子報 周鎮宇

因為食安問題，近幾年各大廠牌的鑄鐵鍋成為家庭主婦最喜愛的廚房用具，不過有外國媒體報導，其實有五種食物不適合再鑄鐵鍋上煮食，包含番茄醬汁、紅酒燉肉、歐姆蛋、肉質較細緻的魚，以及煮過鹹的鑄鐵鍋就不要煮甜的，以免在烹調過後出現金屬物質或影響味道。

據美國《預防》雜誌(prevention)報導指出，選出5項不適合在鑄鐵鍋上煮用的食物。

1.番茄醬汁

主因是番茄這樣的酸性食物，很容易破壞鑄鐵鍋上的物質，更嚴重的是，如果拿來長時間燉煮例如義大利麵醬汁，最後可能會出現帶有金屬味道的醬汁，所以建議改用不銹鋼來製作番茄醬汁。

2.紅酒燉肉

與番茄相同，紅酒燉肉裡頭除了用到紅酒外，也會用到醋，都屬於酸性，容易造成鑄鐵鍋出現變質，在食物中出現金屬味道。

3.甜食

鑄鐵鍋其實相當適合用來製作甜食，加上還可以直接放在烤箱內，都是它的優勢，不過如果你的鑄鐵鍋大多用來煮鹹的食物，就不要再拿來煮甜的，以免影響到甜食的風味，所以建議如果要使用，就是用兩個鑄鐵鍋，一個製作鹹食，一個製作甜食。

4.歐姆蛋

歐姆蛋或其餘的蛋料理大部分都會黏鍋，所以在沒有不沾鍋塗層的鑄鐵鍋，你可能會煎出相當醜的蛋捲，之後還要花很多的時間來清潔鍋子，也會毀了原本養好的鑄鐵鍋。

5.肉質細緻的魚

跟雞蛋相同，魚肉與魚皮都屬於容易沾鍋的食物，煮完都要大力的清潔容易破壞鑄鐵鍋，尤其像是吳郭魚、鱈魚或比目魚都相當容易黏鍋，改用琺瑯鍋更適合。

(中時電子報)