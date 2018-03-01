看新北選情 孫大千：國民黨不會分裂

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中時

擬參選台北市長的國民黨前立委孫大千今接受廣播節目專訪，談到昨天新北市副市長侯友宜宣布辭職參選，但黨內也有前縣長周錫瑋表態爭取，他仍直言，國民黨不會在新北市分裂。

孫大千認為，初選是考驗候選人以及政黨的時刻，他相信新北市侯友宜、周錫瑋沒有分裂問題；主持人追問會不會演變成吳敦義與朱立倫的抗衡？孫仍認為國民黨沒有分裂本錢，不但朱立倫不會如此，若他自己是吳敦義，也會想辦法爭去朱、侯支持，否則冒著決裂風險，對吳敦義也很不利。

至於民進黨在新北的狀況，孫大千指出，兩黨大老都要認清，他們的時代過了，就像老縣長蘇貞昌政績不錯，但他看不出若蘇與侯友宜決戰，能夠占多少便宜？尤其很多民進黨腦袋不清楚的人，還在迷信2016勝選代表一統天下、選民都跟著民進黨，但也有人已經意識到，若無精彩布局，要全面勝選很難。

孫大千是桃園立委，談到在地選情，他則分析，鄭文燦確實在地方經營、藍綠議員關係上都細心、細緻，所以國民黨若要挑戰，應放棄傳統組織戰等陸軍打法，利用網路、文宣、直播等空戰方式，檢驗鄭文燦執政上仍可受到公評的地方。

台中方面，他認為，林佳龍相對鄭文燦，地方與藍綠議員關係的經營就沒這麼扎實，盧秀燕若能在國民黨最弱的年輕一塊有一席之地，還是可以有險勝林佳龍的機會。

(中時)

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