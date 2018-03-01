NBA》科爾：柯瑞就像勇士的第12人

2018年03月01日 09:12 中時電子報 盧品青

儘管本季不再是MVP的強力競爭者，勇士隊柯瑞(Stephen Curry)依然是球隊的領導者與靈魂人物，這一點始終不變。即使是自視甚高的杜蘭特(Kevin Durant)也稱讚柯瑞：「是他的凝聚力帶領我們奪冠。」

柯瑞經常給人一種比較悠閒、懶洋洋的印象，他也不常向隊友做出有力的喊話。ESPN的專欄指出，柯瑞的風格不是傳統的強人領導，他是一個與眾不同的領袖。

總教練科爾(Steve Kerr)說：「柯瑞是個大球星，但他表現得像球隊的第12人一樣謙遜。我可以在看重播時當眾數落他，他也不會生氣，他就是這麼好的一個人，他帶領球隊的方式就是以身作則，讓大家都敬愛他。」

在杜蘭特受傷的那陣子，柯瑞沒有把壓力轉嫁隊友，而是比每個人都早到球場練習。威斯特(David West)表示：「大家才剛到球場，就看到柯瑞已經練得滿頭大汗了，分組對抗賽的時候他打得像不要命一樣。」

柯瑞對球迷也是非常親切的，每次賽前練習時他都會撥空幫近百個球迷簽名。不過去年11月勇士打敗籃網，柯瑞在賽後尋找他的家人，有個10歲男孩站在旁邊要簽名，但是柯瑞沒有注意到就走了。男孩的媽媽非常憤怒，製作影片貼上網路，攻擊柯瑞是一個傲慢的人。

柯瑞很無奈，他不是個會擺架子的人，更不可能故意忽視一個小男孩。「我不在乎他媽媽怎麼想，我只擔心我的疏忽可能傷害那個孩子，我知道那種感覺。」後來柯瑞又私下寄了影片給那名男孩。

柯瑞說：「我並非一直都是隊上最好的球員，所以我還在學習如何擔任一個領袖。」

(中時電子報)