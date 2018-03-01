巨型神明扭蛋機吸引人潮打卡 過年創造百萬商機

在安平開臺天后宮對面的媽祖扭蛋機可愛又具話題。（程炳璋攝）

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安南區聖母廟的土地公扭蛋機同樣造成排隊人潮。（程炳璋攝）

拜廟走春是過年習俗，台南市有業者靈機一動，在春節期間打造巨型神明扭蛋機，放在寺廟附近吸引人潮試手氣，包括安平開臺天后宮附近的媽祖扭蛋機，與安南區土城鹿耳門聖母廟內的土地公扭蛋機都成拍照打卡熱門景點，過年期間僅數日竟創造百萬商機，業者打算年後打造更多大型公仔扭蛋機延續熱潮。

台南市中西區衛民街去年出現一座巨型扭蛋機，一夕爆紅掀起巨型扭蛋機旋風，接著大型巴士扭蛋機同樣引起話題。

這波巨型扭蛋機風潮方興未艾，有業者抓準民眾拜廟走春習俗，趕在春節前夕打造巨型的神明扭蛋機，放在寺廟附近，吸引信徒過年扭蛋試手氣，成功引起話題，成為拍照打卡熱門景點。

安平開臺天后宮原本信徒眾多，過年是許多民眾拜拜走春景點，業者10日選在寺廟斜對面打造一座5公尺高的Ｑ版媽祖扭蛋機，重金砸下高額獎品，包括iphoneX與電動機車gogoro，過年短短數日吸引上萬人潮排隊瘋狂拍照打卡。

正統土城鹿耳門聖母廟大年初一也出現一座4公尺高的Ｑ版土地公扭蛋機，同樣吸引大批香客青睞，大家扭蛋嘗試新年有好運，過年期間幾乎天天都出現排隊人潮。

兩座巨型神明扭蛋機遙相呼應，有業者在這波過年商機中進帳百萬，打算年後繼續打造更具話題性的大型扭蛋機，延續這股風潮。

(中時)

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