恩客非富即貴 白俄應召女在泰入獄 要掀川普通俄祕密

名為瓦什克維琪，又名為蕾布卡的白俄羅斯女性說，她手中握有美國總統川普通俄門的情資，要求美方設法從泰國監獄營救她出獄。（瓦什克維琪Instagram）

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中時電子報

一名自稱為「勾引專家」的白俄羅斯應召女在泰國入獄，要求以提供美國總統川普通俄門的情資，來交換美方提供協助。

據《今日美國報》（USA TODAY）與CNN新聞網1日報導，這位名為瓦什克維琪（Anastasia Vashukevich），又名為蕾布卡（Nastya Rybka）的女性說，她和其他6名俄羅斯人因為在沒有工作許可的情況下，在泰國觀光勝地芭達亞因經營所謂的「性愛訓練」，收費1400美元（約4萬台幣），違反了簽證規定，而於2月26日在泰國被捕。

一名泰國移民官員說，蕾布卡雖然來自白俄羅斯，但是持俄羅斯護照入境。

蕾布卡目前在Instagram上有超過11萬粉絲，她在前往監獄途中上傳自拍錄影，要求美國記者提供協助。「我準備提供你們有關我們崇高議員與川普、曼納福特（Manafort），還有其他人關係等一切缺少的拼圖，並以錄影和錄音加以支持。我知道的很多，我在等待你們的提議──我在泰國監獄等你們。」

蕾布卡2月28日步出從芭達亞羈押所的神情。（美聯社）

蕾布卡曾出版有關如何勾引億萬富翁的「日記」，最近她因俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）在反貪基金會網站上公佈調查，說她和俄羅斯某些最富有，權勢最大的男性都有關係，而聲名大噪。

蕾布卡在Instagram帳戶上公開的錄影顯示，2016年8月她曾和俄羅斯億萬富豪德里帕斯卡（Oleg Deripaska），還有俄羅斯副總理普里霍季科（Sergey Prikhodko）搭乘遊艇出遊。

而據《華盛頓郵報》（The Washington Post）先前引述消息人士的話說，一名海外中間人為川普前競選總幹事曼納福特（Paul Manafort）和鎳礦大亨德里帕斯卡（Oleg Deripaska）穿針引線。

納瓦尼指出，德里帕斯卡和普里霍季科在錄影中談到，美俄關係不佳，而兩人可能成為克宮與川普競選團隊間的橋梁。

瓦什克維琪自稱曾是德里帕斯卡的情婦，而德里帕斯卡曾聘曼納福特擔任顧問。先前美國媒體廣泛報導，曼納福特曾派人向德里帕斯卡通報川普競選總統的狀況，但德里帕斯卡已予以否認。

(中時電子報)

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文章來源：Russian model in Thai jail promises to spill Trump-Russia secrets

文章來源：Alleged Kremlin call girl begs for U.S. rescue from Thai jail

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