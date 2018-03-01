綠營民調柯支持度高 孫大千估：年底綠營不會自提參選人

2018年03月01日 09:33 中時 張潼

被視為「親綠」的台灣民意基金會昨天公布一份民調，現任台北市長柯文哲面對藍綠候選人，支持度都最高，且還有過半民眾支持他「兩岸一家親」、「不全面拆除蔣介石銅像」等說法。對此，擬爭取國民黨台北市長候選人提名資格的前立委孫大千今早受訪直言，從民調結果可以看出，綠營與柯文哲，應該很快會達成共識，民進黨年底不會提人。

孫大千指出，台灣民意基金會的民調替民進黨中央解決很多障礙，過去綠跟柯文哲有3個矛盾，包括擔心2020柯文哲選總統，這部分柯已經巧妙利用柯媽媽來澄清；第二部分關於兩岸一家親的言論，雖然黨內人士無法容忍，但的確獲得5成民意支持；最後，就是柯文哲願不願意如2014年一樣，扮演同樣角色、與綠軍緊密結合。而他相信，雙方應該很快就會達成共識。

孫大千直指，從這份民調可以看得很清楚，民進黨年底不會自提參選人，接下來就是要看柯文哲願意扮演多綠的角色，畢竟禮讓會有條件，例如只能幫綠議員站台，或是到外縣市幫其他候選人站台。

反觀藍軍現在有至少5人表態要參加黨內初選，要如何與柯文哲抗衡？孫大千表示，藍綠基本盤都在急速萎縮情況下，要掌握中間這塊，這也就是柯文哲能夠站穩的原因。比方說，柯文哲的政績都靠發言在累積，大家很容易想出他精彩的20句話，但5個精彩政績可能就提不出來，不過，在網路世代一句話確實就容易很強的流傳。

因此，國民黨如果要打贏柯文哲，最關鍵不在於候選人本身，而是人能不能變。孫大千表示，包括他在內，明天要跟柯文哲選，都選不贏，但如果能夠加速強化、轉型調整，並有一個平台展現態度，未必不可能一戰，例如透過初選過程，一關關走、打造戲劇效果，讓選民看見想法和政見。

孫大千還說，國民黨候選人在態度上應該越貼近柯文哲越好，比方說針對衛生紙議題，他一句「每人只有一個屁股」，一針見血講法，立刻被瘋傳，這是政治人物要轉型的地方；但在柯最弱的解決問題、提出實質政策能力部分，則是可以取勝的地方，例如他自己下周就要針對大巨蛋怎麼解決、如何一坪換一坪、內湖交通問題等提出解方。孫認為，如此一來，既可爭取50歲以下選民，也能保持50歲以上選票。

(中時)