謝長廷投書日媒 指中國正升高台灣海峽緊張

2018年03月01日 09:38 中時 黃菁菁

日本4月號《正論》月刊刊載我駐日代表謝長廷以「中國正在升高台灣海峽的緊張」的投書。

謝長廷在投書中首先針對花蓮地震，感謝來自日本各界的慰問與捐款，強調日本各界至情的關懷，感動了許多台灣人。

文中提及，台灣或日本發生大規模災害時，相互支援協助救災，人民彼此關懷，逐漸形成一種「命運共同體」關係，其基礎是台日之間過去至今所建立之友情與信賴。

有關兩岸問題，謝長廷強調，中國威脅航空安全。

文中指出，主張台灣是其一部分的中華人民共和國，最近對國際企業之飯店集團、航空公司或精品店等施壓，要求各企業「修正」將「台灣」視為國家之各種作為。但此種並非基於事實、而是迫於政治壓力所為之「修正」，不但傷害台灣的國民感情，也會造成實質上的混亂。

預約飯店房間與投宿、搭乘飛機時的身分確認，緊急狀況時的聯絡，以及統計資料做成上等都會帶來不便。

同樣，確保全世界人類健康的「世界衛生組織（WHO）」、國際犯罪資訊共享平台的「國際刑警組織（ICPO）」、以及保障國際航空安全的「國際民航組織（ICAO）」等也不應該將台灣排除在外，台灣如成為缺口，恐將變成國際社會安全的盲點。台灣有意願也有能力肩負國際社會一員的責任，國際社會也應尊重台灣的存在。

在目前全球化之時代，飛航安全極為重要，國際間人的往來以及物流，必須在各國的信賴與合作下，始能確保安全。台日間每週約有700班之定期航班，航行日本至香港、東南亞地區之航線，多數亦飛經台灣附近，這些班機得以安全飛行，係因與台北飛航情報區之良好合作體制業已確立所致。

但今年1月4日，中國當局未經事前協商，片面啟用極為接近台灣海峽中線之M503北上航線與該航線至中國大陸沿岸3都市之航線。

台灣與中國當局於2015年1月起，歷經3個月協商，達成暫緩啟用M503北上航線之共識，這次中國當局片面啟用，不僅對航空安全、亦對兩岸關係之現狀維持帶來顯著影響。

海峽中線之西側為上海飛航情報區，東側為台北飛航情報區所管轄之空域，新航線開設之際，與近鄰管區協商，理所當然，中國當局片面開設航線，有違國際民航組織（ICAO）規定等國際慣例。

維繫台灣海峽兩岸之和平與安全，雙方均有責任，片面開設航線，不利台海中線之緩衝地帶，造成台灣海峽的緊張，亦恐將東亞全體捲入。台灣不希望軍事緊張升高，呼籲兩岸在無條件前提下，重啟對話。

台灣的安全攸關日本安全。為解決各種問題，雙方當事人的對話非常重要，並不應該無視台灣的存在。為東亞之和平與安全，盼日本各界給予支持與協助。

(中時)