要價近兩萬元台北米其林晚宴完售 網問：算便宜還是盤子？

2018年03月01日 09:43 中時電子報 簡怡欣

繼綠色《台灣米其林指南》後，紅色的《台北米其林指南》預計於今年3月中出版。（本報系資料照）

台北米其林指南預計將在3月14日公布「摘星餐廳」，當天官方晚宴邀來多名亞洲名廚秀技，一餐要價600美元(新台幣約1.7萬元)。官網近日開放售票預訂後，短短不到24小時就已顯示「SOLD OUT」，不只引爆美食愛好者關注，也吸引網友討論話題。

首度發行的《米其林指南台北2018》出版時間倒數，除了最終名單令吃貨們期待，當晚名廚晚宴也是熱門話題，請來台灣之光麵包師吳寶春、台中法式餐廳主廚陳嵐舒、文華東方中餐廳雅閣主廚謝文，及祥雲龍吟主廚稗田良平、日本米其林三星餐廳龍吟主廚山本征治、新加坡米其林二星餐廳四川飯店主廚陳建太郎等人獻藝；特別的是，餐桌上將可品嘗到台灣小吃胡椒餅，迸出美食新火花。

這頓台北米其林晚宴近日公開宣布售價及開賣，官網1人入場券售價600美元，預計席開30桌、330名來賓入席，售票不到1天時間就完售，可見這史上首場美食饗宴的人氣度。

晚宴售價曝光，引發網友在批踢踢（PTT）發問，「這(價位)算便宜還是盤子？」有網友表示，「這組合在餐飲界也是頂級了，但重點是這場宴會的附加價值」，另還有網友說，「希望蠻多家入選」、「又要開始排隊了」。

(中時電子報)