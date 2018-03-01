人才培育迎來新契機 你跟上區塊鏈列車嗎

2018年03月01日 09:24 中時電子報 綜合報導

區塊鏈技術的應用在全世界掀起了風潮，根據統計，2017年全球區塊鏈技術融資金額高達350億美元，同時傳統互聯網企業如Google、FB、亞馬遜、阿里巴巴、騰訊、百度也已佈局區塊鏈相關技術應用。

甚麼是區塊鏈技術？相信很多人是不懂的，但是若提到虛擬貨幣：比特幣，卻是赫赫有名，就連台灣菜籃族也知道。事實上，這個造成全球狂熱的比特幣就是一種區塊鏈技術的應用。

區塊鏈技術具有兩大特色：去中心化的資料庫及資料無法被竄改，讓用戶能於網路世界完成所有權轉換，而且不會有違約問題，更不會受到第三方操縱，整個交易全部都是資訊透明化與過程自動化，對於一些大型交易更是有利，例如不動產或公司出售等買賣。

區塊鏈技術不需要透過可信任的中介，例如政府、銀行，本身即可提供完整性高、監管能力強的機制。所以，區塊鏈技術的應用層面，除了金融領域的交易，也能夠遍及日常生活各層面，例如選舉、投票、醫療、契約、稅收、自然災害預測、貨運、電子商務等等各種領域。甚至全球最大的救援組織：聯合國也正著手應用區塊鏈到更多計畫使用，讓來自世界各國的善款物資能夠真正送到有急需的人手中。

區塊鏈技術已經被公認是顛覆性的創新，在這巨大的時代變革下，新東方集團真格基金創辦人徐小平表示：區塊鏈技術對傳統的顛覆，將會比互聯網、移動互聯網來得更加迅猛、徹底。

中國知名天使投資人薛必群（薛蠻子）也認為，區塊鏈技術將一切重新歸零，人人都有機會投出BAT(百度、阿里巴巴、騰訊)。

然而，面對眾多的區塊鏈，該如何選擇做投資呢？TE基金會

(Talent Education Fund；TE) 聯合創始人Colin表示，區塊鏈技術雖為巨大的風口，但最終還是要回歸到相關的應用場景、以及有價值的商業應用上。以TE基金會目前所發佈的白皮書及相關應用上，可以明確看出，TE基金會建構在人才教育的應用場景上，延伸出完整生態圈。

圖/托育中心實景-TE基金會提供

首先，在大陸成都與托育中心合作，趕上二胎政策的人口紅利，落地實體投資。更僅在2個月的時間內成功開發，完成TE雪球交易(數字貨幣自動交易)，創下單月報酬累計高達18%的優秀成績。接下來，逐步開放佈局前十大數字貨幣定期定投，使投資者可以不只是將資產配置在單筆數字貨幣，更可以將雞蛋放在不同的籃子上，並有更大的機會獲取領先單幣種的漲幅。

TE基金會表示，目前正洽談入股投資港幣千萬資本香港科技公司，對於區塊鏈技術的研發投入更大的心力，在技術應用上，繼續保持先發優勢地位。

此外，該基金會也已與旅遊公司達成協議，持有者可將手中的TE作為旅費支付，在應用的場景上更為擴張，並落實亞洲房地產：目前已佈局新加坡、馬來西亞、越南、菲律賓，眾多的建設公司已提出合作的橄欖枝，讓投資者可用手中的TE作為結算工具。這讓投資者，更加簡便的購買海外房產，並降低了匯損的波動風險。

而基於培育優秀人才的理念，TE基金會已準備高達百萬元的人才培育金，對於區塊鏈人才的培養提供資金上的協助。目前已進行大陸巡迴路演，並於今年三月份安排台灣線下的說明發表會，推廣區塊鏈的技術應用以及商業價值。

TE基金會已具有優秀並可獲利的商業生態以及應用，並佈局於全球市場，聯合眾多的實業公司，同時予以合作，這使得TE與其他的數字貨幣相較，更具有投資及長期持有的價值。

(中時電子報)