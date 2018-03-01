首爾廢除嚴重霧霾免費大眾運輸政策

2018年03月01日 09:55 中時電子報 喻華德

據韓國《中央日報》昨日報導， 首爾市在1月15、17、18日三天啓動嚴重霧霾免費大眾運輸政策後，該政策的實際效用引起廣泛爭議。首爾市原計劃不惜通過增加預算，繼續維繫這項一天就需投入50億韓元（新臺幣1.35億）左右經費，為400萬乘客提供免費大眾運輸的政策，但最終仍舊廢除。

2月27日，首爾市政府決定停止上下班時段免費大眾運輸政策，將治理霧霾的重點放在限制產生公害氣體的老舊柴油車運行問題上。首爾市氣候環境本部長黃寶延(音)表示「在單雙號限行制度尚未落實為法制化制度之前，採取免費大眾運輸政策是為減少首爾市空氣中的可吸入懸浮顆粒排放而作出的不得已之舉」，「這一政策同時還是為促使政府探索制定更強力政策的引導，現在已經完成它的使命，治霾政策將步入下個階段」。

首爾市頒布了一套重點治理霧霾源頭的「排放者承擔責任」治理原則，決定對排放可吸入懸浮顆粒(編按：即PM10)的源頭進行處罰。市政府計劃最早從今年上半年開始實施這一政策，規定在發布「首爾霧霾應急減排措施」的日子從早晨6點到晚9點間，禁止2005年12月以前登記的2.5噸以上柴油車等可能產生公害的車輛在首爾市區內行駛，違者最高將處以10萬韓元（新臺幣2,700）罰款。

首爾市的37個老舊柴油汽車限行取締站將共同構建產生公害排放的汽車資料庫，負責在平時取締老舊柴油車的運行，在緊急時強化取締標準，更大範圍取締「開往首爾的公害車輛」。首爾市還計劃在下半年增設43個閉路電視(CCTV)取締設施。不過，實行這一政策需要舉行市民聽證會、經過市議會審議，同時還需與京畿道和仁川市進行協商，預計至少要等到今年下半年或者明年才能夠正式付諸實施。

而且，首爾市政府還將把汽車的環保標準劃分為7個等級並給不同等級的汽車掛上不同標籤，實施「汽車排放氣體環保等級制度」。從今年年末開始，首爾市將嘗試在首爾市東西南北四大門以內區域(漢陽古城綠色交通振興區)之內限制等級偏低的5-6級汽車通行，並將從明年開始採取全面限行措施。環境部計劃在今年4月頒布環保排放等級標準，預計2005年12月以前登記的柴油汽車將被劃為6級汽車，2009年12月以前登記汽車將被劃為5級汽車。

首爾市政府還將為「霧霾應急減排措施令」發布當天停用汽車的個人和企業提供奬勵。「汽車里程會員」在「霧霾應急減排措施令」實施當日主動停開汽車者，一次可積3,000積分，按一年的行駛距離計算縮短上路的距離和縮短上路的比率，一年可獲得2萬至7萬韓元（新臺幣540至1,891）奬勵，並可獲得手機購物券和公寓物業費（編按：類似管理費）減免等優惠。首爾市政府計劃在今年上半年將汽車里程會員從現在的5萬人增加到10萬人，同時市政府還將與32個市民組織一起發起的「減少霧霾從我做起，首爾市民共同行動(善行)」團體合作，通過舉行社會運動號召大家參與單雙號限行。

韓國外國語大學大氣環境管理係教授金永晟表示「霧霾問題並非交通量減少之後就會立竿見影」，「比起各種頭腦發熱的政策，更重要的是引導市民甘願忍受一定程度的不便，節約使用電力和能源」。

在臺灣部分，據《中央社》一月報導，行政院環保署分析，國內各類污染源對細懸浮微粒（PM2.5）濃度影響，移動污染源占整體PM2.5總量約30至37%，其中又以柴油大貨車排污占11.2至16.8%最高。環保署去年調升隨油徵收空污費，徵收的經費將彌補汰換老舊柴油車的空污基金缺口，但根據統計，去年目標汰舊一萬輛的大型柴油車卻只汰換7,000多輛，達成率僅7成。

(中時電子報)