《時來運轉》七六人青年軍 挑戰老獅王騎士

2018年03月01日 09:45 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青 張小赫/運彩分析師、

七六人vs騎士 賽前分析

本季破繭而出的七六人，繼續朝著他們睽違五個球季的季後賽前進。從12-13年球季決心開始擺爛換未來的政策，用年年不佳的戰績來換取充滿潛力的新秀，本季可以說是到了開始收割的結果。從兩位狀元郎安比德（Joel Embiid）及西門斯（Ben Simmons）這一內一外的兩位優異球員帶領下，雖然七六人目前還不至於到強權之林，但放眼所有東區的球隊下，七六人本季要打進季後賽就像「三隻手指抓田螺」般的十拿九穩。七六人本季雖然能夠重新返回季後賽的等級，但球團過去飽受批評的擺爛政策，就是為了要讓七六人能夠得到總冠軍，因此七六人陣中的年輕球員能否慢慢的將潛力轉化成戰力，讓七六人重返榮耀，將會是我們持續關注的焦點。

開季戰績不如預期的騎士，在明星賽前進行了震撼性的大幅度交易，接連的從國王、爵士及湖人等隊補進了四名年輕球員，這也讓「皇上」詹姆士（LeBron James）身邊的護法，從一群風燭殘年的老將，到現在變成充滿幹勁的年輕小將，而這波的交易換來的就是騎士以四連勝宣告騎士仍是那隻連續三季打進總冠軍戰的東區霸主。雖然騎士季中的換血讓很多騎士球迷看到了希望，但明星賽後的騎士不單是中止了四連勝，更是在下半季的前四場比賽只繳出五成的勝率，這樣的成績是否要讓我們對騎士現在的陣容持續抱著質疑的觀點來面對，值得我們繼續來觀察。

七六人vs騎士

本場比賽雖然是在騎士的主場舉行，雖然有著主場優勢的騎士感覺上是可以輕鬆的拿下勝利，但我們可以仔細想想，騎士在下半季的四場比賽中面對要打季後賽的球隊是全部輸球，這也讓騎士在本場比賽有著讓分的疑慮。而七六人在進入下半季後雖然也是只拿下兩勝兩敗，但我認為這場比賽七六人在客場受讓的情況下，對照騎士反而會是很有利的盤口。因此本場比賽看好做客的七六人，會是一個比較有利的選擇。

※本場推薦：七六人讓分過盤

(中時電子報)